Zilu Camargo relembra a separação de Zezé Di Camargo: ‘Um ano chorando’

Zilu Camargo fala sobre como se sentiu ao terminar o casamento com Zezé Di Camargo

A socialite Zilu Camargo relembrou como se sentiu ao se separar de Zezé Di Camargo. A separação aconteceu em 2012, quando eles já tinham três filhos juntos - Wanessa, Camilla e Igor. Agora, ela contou que ficou trancada em casa de tristeza.

"Quando eu me separei, eu fiquei um ano chorando. Um ano! Um ano! Eu fui para Miami, me enclausurei dentro do meu apartamento. A minha amiga ia me pegar e eu xingava ela de tudo: 'me deixa em paz, eu quero ficar aqui debaixo dos meus edredons, eu não quero sair'. E ela falava: 'você vai sair, sim! E aquela mulherada me dando força", disse ela em entrevista ao podcast Mulher Palestrante.

Além disso, ela contou que encontrou conforto na fé. "Meu livro de cabeceira é aquele 'O poder da mulher que ora'. E eu tenho esse livro na cabeceira da cama, porque é verdade. Você tem que acreditar e ter Deus na sua vida em tudo. Tudo eu ponho Deus na frente. Eu não consigo entrar no avião se eu não fizer minha oração, eu não consigo dormir sem fazer minha oração, eu não consigo fazer nada. Tenho que fazer minha oração de agradecimento e de buscar uma ajuda. Porque a ajuda vem de cima primeiro. Eu hoje estou conquistando coisas que eu falo: 'nossa!' Não é pela pessoa que está do meu lado, é por mim", contou.

Zezé Di Camargo também falou sobre Zilu Camargo recentemente

O cantor Zezé Di Camargo surpreendeu ao relembrar a sua separação da ex-mulher, a socialite Zilu Camargo. Os dois foram casados entre 1982 e 2014 e tiveram três filhos juntos - Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo. Agora, anos depois do fim do divórcio, ele relembrou os processos que ela moveu contra ele e garantiu que nunca falou mal da ex.

"Criaram uma coisa em torno da minha separação... Minha separação, de todas que tiveram, foi a mais comentada. Sempre falei com carinho da minha ex. Se você acompanhar toda a história da minha separação, não vai achar uma entrevista minha em que eu estivesse falando diferente", disse ele ao site Quem.

Então, ele relembrou a batalha deles pela fortuna. "Fui processado três vezes por minha ex-mulher. Até a aconselhei para que ela não fizesse isso porque ia perder. As coisas foram feitas de forma muito séria e amigável. Depois de um certo tempo, ela inventou uma história... A minha vida inteira financeira foi ela que fez. Na época do processo, o Igor já estava cuidando de tudo financeiramente", afirmou ele, e completou: "Meus três filhos foram minhas testemunhas nesse processo do tipo, 'meu pai foi mulherengo, traiu você e não entro neste mérito, agora desonesto não'. O tempo mostrou que a razão era minha. Para isso existe a Justiça. Inclusive o processo era segredo de Justiça, mas o advogado dela, querendo fazer o nome, divulgou para a imprensa. Tomei porrada pra caramba. Mas sabia que uma hora a verdade ia aparecer".