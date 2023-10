Zezé Di Camargo fala da separação de Zilu: ‘Foi a mais comentada’

Zezé Di Camargo desabafa ao relembrar o período da separação de sua ex-mulher, Zilu, e os processos que ela abriu contra ele

O cantor Zezé Di Camargo surpreendeu ao relembrar a sua separação da ex-mulher, a socialite Zilu Camargo. Os dois foram casados entre 1982 e 2014 e tiveram três filhos juntos - Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo. Agora, anos depois do fim do divórcio, ele relembrou os processos que ela moveu contra ele e garantiu que nunca falou mal da ex.

"Criaram uma coisa em torno da minha separação... Minha separação, de todas que tiveram, foi a mais comentada. Sempre falei com carinho da minha ex. Se você acompanhar toda a história da minha separação, não vai achar uma entrevista minha em que eu estivesse falando diferente", disse ele ao site Quem.

Então, ele relembrou a batalha deles pela fortuna. "Fui processado três vezes por minha ex-mulher. Até a aconselhei para que ela não fizesse isso porque ia perder. As coisas foram feitas de forma muito séria e amigável. Depois de um certo tempo, ela inventou uma história... A minha vida inteira financeira foi ela que fez. Na época do processo, o Igor já estava cuidando de tudo financeiramente", afirmou ele, e completou: "Meus três filhos foram minhas testemunhas nesse processo do tipo, 'meu pai foi mulherengo, traiu você e não entro neste mérito, agora desonesto não'. O tempo mostrou que a razão era minha. Para isso existe a Justiça. Inclusive o processo era segredo de Justiça, mas o advogado dela, querendo fazer o nome, divulgou para a imprensa. Tomei porrada pra caramba. Mas sabia que uma hora a verdade ia aparecer".

Zezé Di Camargo tenta ter um filho com a atual noiva

Hoje em dia, Zezé Di Camargo está noivo da musa fitness Graciele Lacerda. Os dois planejam se casar em 2024 e ela tenta engravidar por meio da fertilização in vitro. Há poucos dias, ele contou à CARAS Digital sobre a possibilidade de ser pai novamente.

"Ser pai é sempre um privilégio. Se Deus me der esse essa alegria novamente, eu vou receber com o maior carinho do mundo. Imagina, uma pessoa que já tá com três filhos criados e de repente vem um bebê na vida, é o renascimento da vida, é o surgimento de uma nova estrada, de uma nova caminhada, de uma nova responsabilidade, a gente tem que se renovar sempre", afirmou ele em conversa com a CARAS Digital durante o lançamento da linha de cosméticos de sua noiva em um evento na noite de quinta-feira, 19.

Aos 61 anos, ele diz que a idade não é um problema. "Eu digo sempre que a idade é apenas número, a vida é pra ser vivida até o último suspiro. Filho novo, neto, amigos novos, isso tudo é vida pra mim. Se vier [um novo filho], a gente tá lutando pra isso, vai ser recebido com muito carinho, com muito amor, e eu vou ser um dos homens, com certeza, mais feliz da vida", declarou.