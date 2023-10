Zezé Di Camargo reflete sobre a possibilidade de ser pai novamente: ‘Renascimento da vida’

Pai de três adultos, Zezé Di Camargo cogita a possibilidade de ter um filho com a atual noiva: ‘A gente está lutando para isso’

O cantor Zezé Di Camargo pode ver a sua família aumentar em breve. Ele e a noiva, a musa fitness Graciele Lacerda, estão em processo para tentar engravidar do primeiro filho juntos. Caso consigam, este será o quarto filho dele, que já é pai de três filhos adultos: Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo. Ao ser questionado sobre a possibilidade de ter um bebê em casa, ele refletiu sobre isso.

"Ser pai é sempre um privilégio. Se Deus me der esse essa alegria novamente, eu vou receber com o maior carinho do mundo. Imagina, uma pessoa que já tá com três filhos criados e de repente vem um bebê na vida, é o renascimento da vida, é o surgimento de uma nova estrada, de uma nova caminhada, de uma nova responsabilidade, a gente tem que se renovar sempre", afirmou ele em conversa com a CARAS Digital durante o lançamento da linha de cosméticos de sua noiva em um evento na noite de quinta-feira, 19.

Aos 61 anos, ele diz que a idade não é um problema. "Eu digo sempre que a idade é apenas número, a vida é pra ser vivida até o último suspiro. Filho novo, neto, amigos novos, isso tudo é vida pra mim. Se vier [um novo filho], a gente tá lutando pra isso, vai ser recebido com muito carinho, com muito amor, e eu vou ser um dos homens, com certeza, mais feliz da vida", declarou.

Graciele Lacerda diz que quer se resguardar durante esse momento

Também em conversa com a CARAS Digital, Graciele Lacerda foi questionada sobre como anda o processo para engravidar, já que tinha contado que iria tentar a fertilização in vitro. Porém, ela contou que prefere não dar detalhes neste momento.

“A gente está vivendo esse momento. Eu não gosto muito de falar sobre isso porque eu não tenho uma estrutura psicológica para dividir até no Instagram. São muitas coisas ruins, você ouve muitas coisas ruins, então eu prefiro me resguardar. Eu falo assim: está nas mãos de Deus. Na hora que tiver que dar certo, vai dar”, afirmou ela.

Então, ao ser questionada sobre a possibilidade de adotar uma criança, ela afirmou: “Já conversamos sobre isso, é uma possibilidade”.