Zé Felipe relembra susto ao presenciar queda de Virginia, grávida de 4 meses

O cantor Zé Felipe passou por um grande susto no último domingo, 14, junto com a esposa, Virginia Fonseca. Isso porque durante a participação do casal no programa 'Domingo Legal', do SBT, a influenciadora acabou escorregando e caiu ao vivo no palco da atração.

Apesar do susto, a nora de Leonardo, grávida de quatro meses de seu terceiro filho, garantiu que não havia se machucado e realizou um ultrassom logo após deixar a emissora de Silvio Santos para confirmar que tudo estava bem com o bebê.

Nesta terça-feira, 16, Zé Felipe comentou o episódio em suas redes sociais. Em seus stories no Instagram, o cantor foi questionado por um internauta sobre sua reação ao presenciar a esposa caindo e revelou como se sentiu no momento.

"Acho que o susto foi pior do que o tombo, sabe? O susto de todo mundo. Assustei também, mas minha reação foi levar a mão na boca. Mas, graças a Deus, está tudo certo, Deus é bom o tempo todo", declarou o artista.

Em outro momento, ele falou a respeito da paternidade. Junto com Virginia Fonseca, Zé Felipe é pai de Maria Alice, de dois anos, Maria Flor, de um, e José Leonardo, que está sendo gerado.

"É a maior benção que a gente pode receber. Acho que Deus deixa a gente ser pai para saber o tanto que ama a gente, que está com a gente. Quando nasce um filho, quando você pega no colo, sente um amor que é indescritível, inexplicável", disse o famoso.

Como Virginia Fonseca caiu?

A influenciadora Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, foram recebidos no domingo, 14, por Celso Portiolli no programa 'Domingo Legal', do SBT, e participaram do famoso quadro 'Passa ou Repassa'. A famosa, que está grávida de seu terceiro filho, acabou assustando os telespectadores ao levar um tombo ao vivo durante a brincadeira.

Na ocasião, Virginia se preparava para levar uma 'torta na cara' quando escorregou no palco. Assim que a influenciadora digital caiu, algumas pessoas que estavam perto rapidamente correram para ajudá-la. No registro que circula nas redes sociais, é possível perceber que a nora de Leonardo conseguiu se apoiar e bateu apenas o joelho.

Após o susto, ela usou as redes sociais para tranquilizar o público e comentar sobre o incidente. "Tô ótima, viu? Não precisam se preocupar! Eu coloquei a mão e o joelho, então não bati nem quadril e nem barriga. José Leonardo tá ótimo por cá, graças a Deus", escreveu ela em seus stories, mostrando o momento da queda.