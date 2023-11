Zé Felipe ironiza comentários de pastor sobre sua esposa, Virginia: "Calma testosterono"

Virginia Fonseca e Zé Felipe rebatem comentários de pastor 'bombado' que quebrou púlpito de igreja ao criticar a influenciadora digital

Virginia Fonseca e Zé Felipe não se calaram diante dos comentários do pastor Leonardo Menezes. Em um vídeo que se tornou viral na última quinta-feira, 9, o religioso destruiu o púlpito de sua igreja ao criticar a influenciadora durante uma pregação. O casal não deixou as declarações sem resposta e decidiu rebater as críticas nas redes sociais.

Para quem não acompanhou, no vídeo em questão, Leonardo se exalta ao comentar sobre a fama da loira: “'Para, pastor. Eu acho maior massa a Virgínia”, ele imita um fiel falando da influenciadora: “Você não é chamado para se corromper como...”, prega o pastor, que tem sua crítica interrompida ao estraçalhar o púlpito de vidro.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Virginia lamentou a cena: “Galera? Eu não consigo achar isso normal, um pastor dentro da igreja pregando e desdenhando de alguém!! Puts, não é possível! Que Deus dê sabedoria”, a influenciadora publicou um texto para desabafar sobre os comentários.

A fala da influenciadora repercutiu e se tornou notícia. Foi então que o marido de Virginia decidiu expressar sua opinião sobre o ocorrido ao deixar um comentário em um perfil de entretenimento no Instagram, o Subcelebrities: “Calma testosterono”, ele ironizou a fala do pastor ‘bombado’, que aparece com os músculos em evidência no vídeo.

Leonardo também se manifestou através de suas redes sociais: “De maneira alguma eu, pastor Leonardo Menezes, estava falando mal da Virginia Fonseca, até porque quem sou eu para falar mal dela ou de quem quer que seja”, disse o pastor. Ele explicou que estava tentando se expressar sobre a idolatria a outras pessoas.

Virginia Fonseca e Zé Felipe curtiram viagem em família:

Virginia Fonseca e Zé Felipe acabam de retornar de uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos. Na última segunda-feira, 7, a mãe das pequenas Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um, compartilhou um vídeo super engraçado de seu marido em um parque de diversões. É que ele não reagiu muito bem a um dos brinquedos da atração.

Juntos, eles foram andar de montanha-russa e a famosa conseguiu gravar um vídeo engraçado de seu marido, que tem uma reação inusitada no brinquedo: “A melhor reação da história. É impossível sentir medo do lado do Zé só consigo rir muito bom!!!", disse Virgínia na legenda da publicação, que mostrou o artista aos berros.