Zé Felipe decepciona fãs após vídeo com funcionário viralizar: "É capacho"

Zé Felipe decepciona fãs após vídeo cair nas redes sociais; publicação foi deletada após a repercussão

Um vídeo do sertanejo Zé Felipe publicado nas redes sociais nesta terça-feira (12) está gerando muita repercussão. Ele envolve um dos funcionários da influenciadora Virgínia Fonseca, com quem ele é casado.

Na gravação, o filho de Leonardo surgia com Herbert Gomes quando se deitou sobre o rapaz. Em tom de "brincadeira", ele diz que vai ensinar o rapaz "como se pega uma cobra". Ele então pressiona o pescoço do assessor pessoal da esposa.

A "piada" foi publicada pela influenciadora, mas deletava minutos depois após a grande repercussão das imagens. Muitos fãs e seguidores ficaram decepcionados com a postura do artista - essa não é a primeira vez que eles fazem chacota do assessor.

"O Zé Filipe é aquele menino mimado que gosta de zoar o coleguinha batendo, humilhando pra se sentir superior. Não é de hoje que vejo essas “brincadeiras” de agressão, fora a falta de educação", detonou um. "Me incomoda também a forma como ele é tratado. Não tem vida", criticou outro. "É o capacho deles… desrespeitoso de mais a forma como tratam ele!", escreveu outro seguidor também reprovando o comportamento.

Veja:

