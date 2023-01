Yanna Lavigne desabafa sobre o trabalho invisível da maternidade: “Esforço diário!"

Atriz Yanna Lavigne faz desabafo sincero sobre a vida real da maternidade expõem as críticas e os julgamentos que recebe diariamente

A atriz Yanna Lavigne (33) resolveu abrir o coração com os internautas no início da tarde desta segunda-feira, 9, e desabafou sobre as cobranças e os julgamentos que vem enfrentando em relação à maternidade.

A artista iniciou o texto dizendo que é essencial a mulher tirar um tempo para se cuidar e ainda ter com quem contar quando se sentir sobrecarregada. “Se permitir ficar sozinha com toda a rede de apoio necessária não é luxo. Não estranhe uma mãe sem seu parceiro, não julgue a mãe solo, ou em todas suas condições, não desvalorize o empoderamento tão desejado, tão difícil de conquistar. Não menospreze nosso esforço diário, nem negligencie nossas decisões”, iniciou.

Na sequência, Yanna afirmou que a maternidade é um trabalho invisível que muita das vezes não é valorizado pelo parceiro. “Sinto que a maternidade é um trabalho invisível, um mix de MUITO afeto com crise de entender quem estamos nos tornando. O amor em catarse pelos nossos filhos, juntamente com tantas considerações externas invadem nossa rotina, tomando espaço até mesmo de quem somos”, contou.

“Antes de julgar uma mulher por puro sexismo, tente inverter os papéis. Se fosse um homem tomando as mesmas atitudes você apontaria tantas falácias? Manas, não cedam a olhares, dedos apontados ou a opiniões que nada sabem sobre você. Se junte a outra mana que só pelo olhar te entende”, continuou.

A morena, que é mãe de Amélia, que completa seu primeiro aninho no dia 18 de janeiro, e Madalena de 5, fruto de seu relacionamento com o ator Bruno Gissoni (36), finalizou o texto dizendo: “Em nossa singularidade a gente abre espaço para o equilíbrio do maternar. Precisamos, definitivamente, trabalhar nosso autoconhecimento e amor próprio para caminhos mais consistentes para essa geração que está aos nossos cuidados. E que, essa sim, já seja uma geração que trate a maternidade com mais amparo e empatia”.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE YANNA LAVIGNE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)

VIAGEM

Yanna Lavigne usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a viagem que está fazendo com a família em Fernando de Noronha.

No domingo, 08, a artista, que costuma falar sobre a maternidade real na web, compartilhou registros em que do marido, Bruno Gissoni, aparece na praia ao lado das duas filhas do casal, Madalena, e a pequena Amélia.

Em seu feed no Instagram, Yanna comentou sobre as dificuldades de viajar com crianças pequenas, mas ressaltou que se permitiu viver e que conseguiu aproveitar os momentos com a família.

"Vocês são a minha melhor escolha sempre. Viajar com crianças não é fácil, desde malas infinitas e horas que não passam antes do destino final. O receio que só acaba quando a viagem também acaba, mas só terei certeza se eu… permitir. Escolher que a viagem aconteça, entubar as previsões ansiosas. E se for perrengue, baixar a imunidade, e se faltar remédio??", iniciou a famosa.