Yanna Lavigne bate em boneco e compartilha treino de luta com seguidores

Atriz Yanna Lavigne aproveita Dia Internacional das Mulheres para bater em boneco ‘RedPill’

A atriz Yanna Lavigne (33) decidiu fazer uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres de uma forma diferente. A famosa apareceu em suas redes sociais compartilhando alguns detalhes de seus treinos de luta, deixando bem claro quem seria seu adversário imaginário no combate, que era representado por um boneco.

“Para o dia das mulheres: ‘Perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem’ cabe para os red pillers? Que sejamos mais complacentes, mais elevadas sempre fomos. Tenhamos misericórdia, minhas Deusas! Se não sabe o que significa, joga no Google, ou não perca seu tempo. Contém ironia para não conter violência”, escreveu a atriz, em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial no Instagram.

Yanna faz referência ao movimento Red Pill, que vem tomando conta da internet, que consiste em homens que usam falas misóginas para diminuírem a figura da mulher, como dizer que elas não servem após passar certa idade.

Famosas apoiaram a brincadeira com tom de desabafo da atriz. “kkkkkkk te amo”, escreveu Mariana Goldfarb. “A única terapia que funciona imediatamente”, comentou Atila Pimentel. Outras personalidades também fizeram parte do grupo de pessoas que curtiram a piada, como Juliana Paes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)



Falou tudo!

Nas últimas semanas, Yanna Lavigne usou as redes sociais para responder os haters, após ser criticada por viajar para Fernando de Noronha sem as filhas, Madalena, de 5 anos de idade, e da pequena Amélia, de um aninho, docasamento com o ator Bruno Gissoni.

"Se eu soubesse que três dias sozinha, sem as minhas filhas, em Noronha, fosse dar tanto o que falar, sabe o que eu ia fazer? Ficava 20 dias, um mês, pedia férias de um semestre e mesmo assim não iam poder falar nada", começou falando no vídeo publicado nos stories do Instagram.

A famosa, que costuma falar abertamente sobre a maternidade real, ainda citou o machismo ao dizer que passou o ano de 2022 inteiro dedicada aos cuidados das filhas. "Um ano maternando, eu disse um ano maternando 100%, sem interrupções! E mesmo assim, como um indivíduo no mundo nem deveria ficar dando explicações, mas somente mulheres/mães me entenderão. Até a gente fazer o serviço sujo de ensinar macho ou mulheres machistas e colocar esse povo todo nos seus devidos lugares".