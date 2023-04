Xuxa virou drag queen? Apresentadora explicou novo nome em reality show

Apresentadora Xuxa Meneghel tem conhecido de pertinho o mundo das drag queens durante o reality Caravana das Drags, do Prime Video

A apresentadora Xuxa Meneghel (60) se jogou de cabeça no universo das drag queens para comandar o programa Caravana das Drags, do Prime Video. Prova disso foram as mudanças que a artista passou durante a primeira temporada.

No segundo episódio do reality show, que estreou nesta sexta-feira, 14, a eterna rainha dos baixinhos foi batizada com um novo nome. Em certo momento da atração, Ikaro Kadoshi, seu colega de palco, lhe deu o nome de Morgana Sayonara.

"A minha mãe sempre gostou de colocar nome diferente nos filhos dela. Aí minha mãe falou: 'Ai, eu vou botar, se for menino, Ivan Ejandrei ou Mogana Sayonara'. Mas como eu quase morri no parto, meu pai colocou Maria das Graças. Só que não ficou. Cheguei em casa, minha mãe se recusou e desde que nasci meu irmão me chamou de Xuxa, ficou Xuxa. Mas o Morgana Sayonara ficou guardado para algum dia ser usado", revelou a artista.

Em Caravana das Drags, Xuxa também segue apostando pesado nas produções. A famosa, inclusive, faz questão de aparecer com looks icônicos a cada episódio. Como uma verdadeira drag queen, a loira apostou muito no brilho e perucas exuberantes.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Xuxa comentou um pouco sobre o novo programa e confessou que sempre admirou muito as drag queens. Segundo a mãe de Sasha, ela sempre teve um pouquinho dessa arte no sangue.

"Tenho alguma coisa de Drag no sangue, amo isso de roupa exagerada. Minha mãe desde muito pequena me colocava em fantasia lá em Santa Rosa. E o mais bacana é essa transformação. Elas são artistas completas", disse.

Por fim, a apresentadora ainda relembrou a principal lição que tirou da experiência: "São tão diferentes umas das outras, mas são unidas por uma só palavra: Preconceito. Esse preconceito que elas sofrem, sofreram e vão sofrer ainda, me fez ter certeza de que nós, que somos pessoas privilegiadas, temos que ter um olhar de compaixão e se colocar no lugar delas. Não tem aprendizado maior".

SAIBA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O REALITY CARAVANA DAS DRAGS

O reality Caravana das Drags é uma produção da Amazon Prime Video e acompanha dez artistas Drag brasileiras de todo o país em uma competição pelo título de Soberana da Caravana. Ao longo dos episódios, elas viajam por várias cidades do Brasil e enfrentam diferentes desafios inspirados nas tradições culturais de cada um dos municípios.

Ao final de cada episódio uma Drag será eliminada após passar pelo julgamento das apresentadoras, Xuxa e Ikaro Kadoshi, e também de um convidado especial, que muda a cada prova final. O programa terá nove episódios e tem a estreia marcada para o dia 14 de abril, sendo disponibilizado na plataforma de streaming da Amazon Prime Video.