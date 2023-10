Xuxa revela bastidores de primeira vez com Junno e confessa insegurança: "Não gostei"

Em entrevista à CARAS, Xuxa revelou que experiência sexual negativa com Junno Andrade quase impediu o romance de acontecer

A apresentadora Xuxa Meneghel (60) confessou que não teve uma ótima primeira noite de amor com seu atual namorado, o cantor Junno Andrade (60). Em entrevista à CARAS Brasil, a loira abriu sua intimidade e confessou que precisou superar o orgulho para conseguir dar uma segunda chance ao amor.

"A primeira vez que a gente ficou, eu fui daquele meu jeito afoita e ele me segurou e fez assim: 'Vai devagar'. Nossa, me subiu um sangue... falei: 'não, calma, respira, todo mundo fala, vai devagar, vai devagar e quando ele saiu dali de casa, eu falei: 'foi bacana, mas eu não quero mais. Porque ele falou isso'", relembrou ela durante um bate-papo com o jornalista Fabrício Pellegrino.

Segundo a eterna rainha dos baixinhos, o cantor acabou atingindo um lado sensível e por conta disso ela havia decidido não ter um segundo encontro com ele. "Eu não gostei dele ter me freado, ter me segurado. E aí quando eu fui para São Paulo, comentei com o dindo da Sasha e ele falou pra eu dar uma chance para ele", relembrou.

A conversa sincera com o amigo foi o que ela precisava para conseguir reacender o interesse por Junno, por quem ela ainda estava magoada. "Se eu não tivesse tentado mais uma vez, eu não teria me apaixonado por ele do jeito que eu me apaixonei", disse.

"Porque eu já fiquei com dois pés atrás dizendo: 'não vai dar certo com alguém que me segura pra dizer vai com calma, não faz assim? Como assim, eu sei o que eu quero fazer", completou.

Ainda durante a entrevista, Xuxa comentou que diversas vezes viveu situações constrangedoras na cama e algumas até divertidas. "Já aconteceu algumas vezes da pessoa não conseguir ficar comigo. Não é uma questão de fora, mas de eu já estar alí na situação e a pessoa falar: 'não vai rolar, Xuxa'", disse ela, continuando: "Já aconteceu da pessoa vir só na performance e aí eu começo a rir, aqueles ataques de risos que são clássicos", disse ela aos risos, relembrando experiências do passado.