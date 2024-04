Xuxa Meneghel brinca ao dizer o que ainda quer do genro, João Lucas

A apresentadora Xuxa Meneghel deixa comentário irreverente em post do seu genro, João Lucas, que é o marido de Sasha: ‘Só falta…'

A apresentadora Xuxa Meneghel surpreendeu os fãs ao usar um comentário nas redes sociais para brincar com seu genro, o cantor João Lucas, que é o marido de sua filha, Sasha Meneghel. O rapaz abriu um álbum de fotos de um passeio que fez há alguns dias e exibiu o seu look descolado.

Com isso, Xuxa aproveitou para elogiar o genro e também pediu um neto! “Meu genro é lindo, gente boa, canta muito… e ainda ama muito minha filha (hehehe só falta me dar um neto)”, disse ela.

O comentário dela repercutiu e Sasha reagiu com risadas. “hahahaha te amo”, disse ela. Por sua vez, João respondeu: “Já já Xu”, escreveu.

Xuxa já falou antes sobre o desejo de ser avó

A apresentadora Xuxa Meneghel e a sua filha Sasha estiveram no programa Altas Horas há algum tempo e abriram os seus corações na atração da Globo.

"Uma das coisas que mais gosto nessa vida é sentir o cheirinho dela, dormir agarrada com ela, e, logo logo, uma das coisas que mais vou gostar vai ser o cheirinho que vai vir dela, que vão ser os netos... Não estou forçando a barra, não, Sasha", disse a loira sobre a oportunidade de ser avó.

"É com frequência, acontece com frequência isso...", disse a herdeira da rainha dos baixinhos que recentemente ficou noiva do namorado.

"Esperei demais ela vir na minha vida. Agora estou esperando demais vir a vida que vai vir dela. Estou esperando. Imagina como é que eu não vou amar demais da conta. Estou doida da vida para ver como é que vai ser. E tenho certeza que ela vai me entender mais", declarou Xuxa que está ansiosa pelos herdeiros de Sasha.