Xuxa e Luiza Brunet falam sobre amizade de longa data e reconciliação após desavenças: ''Idiotice''

No 'Altas Horas', Xuxa Meneghel e Luiza Brunet recordam quando se conheceram e comentam sobre abuso que sofreram na infância

O programa Altas Horas fez um especial dos 60 anos de Xuxa Meneghel, exibido na noite de sábado, 11, que contou com a participação de Luiza Brunet (60). As duas falaram sobre a amizade de longa data e recordaram quando se conheceram.

No programa comandado por Serginho Groisman (72), Luiza relembrou que conheceu a loira em 1980, aos 17 anos, e começou a modelar seis meses antes da apresentadora.

“Me lembro de encontrar ela no estúdio da Manchete, linda, cheia de vida, jovem, corpo livre e sabendo o que queria. Xuxa quebrou muitos paradigmas. Tanto a Xuxa quanto eu. Saí do interior do Mato Grosso, do interior da roça, e ela também", falou a mãe de Yasmin Brunet. "Ela do sul e eu do Mato Grosso do Sul. Naquela época o padrão era bem diferente. A gente era bem brasileira mesmo. Bronzeada, mais cheinha com curvas, e a gente chegou chegando. E foi muito bom”, recordou ainda.

Xuxa brincou ao falar que ficou impressionada pela beleza de Luiza quando a viu pela primeira vez. “Lembro que acabei a capa (Xuxa havia posado para uma revista) e fiquei sentada olhando para ela falando: ‘meu Deus, que peito, olha a bunda! Olha o corpo dessa mulher!’ E por incrível que pareça, com toda essa beleza, ela sempre foi muito carinhosa comigo. Mas muito! Era um negócio que chegava a ser assustador. "

"Depois de um tempo a gente até se parecia, de tanto que a gente andava junto. Tinham fotos da gente com as mesmas roupas, as mesmas poses. Mesmo sendo ela morena e eu loira, a gente se parecia porque a gente andava de manhã, à tarde e à noite", contou a Rainha dos Baixinhos.

Xuxa relembrou um desentendimento que tiveram. "Depois de um tempo a gente teve uma bobeira, uma coisa que fez a gente se separar, e quando a gente se reencontrou, uma olhou para a cara da outra e disse assim: 'caramba, que idiotice que a gente fez'", contou a apresentadora.

Durante o programa, elas também comentaram sobre os abusos que sofreram no passado e sobrem darem voz ao tema. A apresentadora defendendo as crianças e Luiza, protegendo as mulheres vítimas da violência doméstica. “É tão bacana a gente poder dar voz para quem não quer nem pensar sobre isso, quanto mais falar sobre isso”, disse Xuxa. Luiza completou: “Estamos fazendo nosso papel como cidadã e é isso que importa.”

Confira:

Xuxa sobre Luiza Brunet: "A gente era muito amiga. Por uma idiotice a gente se separou, mas foi muito bom quando a gente se reencontrou. A gente, hoje, se completa e estamos juntas para compartilhar nossas histórias". AMO UMA AMIZADE! pic.twitter.com/s3tK5cU2T5 — Beatriz Bourroul (@biabourroul) March 12, 2023

Lexa revela origem do apelido e relação com Xuxa Meneghel

A cantora Lexa (27) compartilhou um vídeo das gravações do programa Altas Horas ao lado de Xuxa Meneghel! Ao exibir o encontro com a eterna Rainha dos Baixinhos, a funkeira explicou sobre a origem de seu apelido, que vem de Xuxa.

"Quem me acompanha há algum tempo sabe que meu nome LEXA vem da XUXA. Apelido que ganhei quando eu tinha 3 anos e desde então sou chamada assim! A música “Marquei um X” foi responsável pelo meu apelido", iniciou a esposa de MC Guimê, confinado no BBB 23.

Em seguida, Lexa contou sobre seu nome de origem e que sua mãe é fã de Xuxa: "LÉA (meu nome verdadeiro) virou LEXA (graças a minha mãe @darlinferrattry) Minha carreira proporcionou a dádiva de conhecer e conviver com a inspiração. @xuxameneghel cantar 'Marquei um X' pra você foi emocionante. Hoje, no @altashoras. Obrigada @serginhogroisman", declarou ainda.

