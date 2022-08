Xanddy posta foto com William Bonner e brinca: "Boa noite"

No Instagram Xanddy mostrou uma foto ao lado do âncora do 'Jornal Nacional', William Bonner, e brincou sobre o encontro

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 21h40

Xanddy(43) usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 22, para compartilhar com os seguidores uma foto de um encontro um tanto quanto diferente.

O cantor, vocalista do Harmoniado Samba, compartilhou no feed do Instagram um clique ao lado do âncora do Jornal Nacional, William Bonner(58), e aproveitou o registro para brincar. "Estamos passando aqui apenas pra dizer uma coisa a vocês: Boa noite", disse o artista na legenda da publicação.

Os internautas amaram a postagem de Xanddy e deixaram elogios nos comentátrios. "O melhor boa noite", escreveu uma seguidora. "Foto linda", disse outra. "Maravilhosos", falou mais uma. "Dois talentosos", afirmou uma fã.

Confira a foto de Xanddy com William Bonner:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗫𝗮𝗻𝗱𝗱𝘆 𝗛𝗮𝗿𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮 (@xanddy)

Fátima Bernardes posta foto com Bonner e Natasha Dantas

A apresentadora Fátima Bernardes (59) mostrou, mais uma vez, que tem uma boa relação e vive em harmonia com o ex-marido, William Bonner. No último domingo, 21, a jornalista compartilhou uma selfie nos Stories de seu Instagram em que aparece no aeroporto ao lado do âncora do Jornal Nacional, o filho Vinícius Bonemer, sua namorada, Thalita Martins, a atual mulher de William, Natasha Dantas, e outros familiares.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!