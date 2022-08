Fátima Bernardes surge com o filho, William Bonner e a mulher, Natasha Dantas

Jornalista Fátima Bernardes compartilha clique ao lado do herdeiro, Vinícius, o ex-marido, William Bonner, e a esposa, Natasha Dantas

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 07h15

A apresentadora Fátima Bernardes (59) mostrou, mais uma vez, que tem uma boa relação e vive em harmonia com o ex-marido, William Bonner (58)!

Na noite de domingo, 21, a jornalista compartilhou uma selfie nos Stories de seu Instagram em que aparece no aeroporto ao lado do âncora do Jornal Nacional, o filho Vinícius Bonemer, de 24 anos, do casamento com Bonner, sua namorada, Thalita Martins, a atual mulher de William, Natasha Dantas, e outros familiares.

Em seu feed, Fátima, que vai comandar o The Voice Brasil, também publicou um registro em que aparece ao lado do herdeiro, gêmeo de Bia e Laura Bonemer, que mora na França. "Fim de domingo mais feliz", se derreteu a mãe coruja na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Eita que alegria!", disse Monalisa Duperron. "Mesmo sorriso", comparou uma internauta. "Que lindos", destacou outra. "Que lindos, matando a saudade", comentou mais uma.

Confira Fátima Bernardes com o filho, William Bonner e Natasha Dantas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes muda o visual e exibe resultado na web

Fátima Bernardes passou uma por uma super transformação na sexta-feira, 19. A apresentadora decidiu mudar o visual e mostrou os detalhes para os fãs. Ela compartilhou um vídeo para exibir os fios mais escuros e curtos, na altura do ombro. Na legenda, a jornalista contou que aproveitou a mudança na temperatura para dar uma repaginada no cabelo. "O tempo no Rio mudou hoje e eu, também. Será que já deu pra perceber que adoro mudanças?", questionou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!