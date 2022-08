Fátima Bernardes exibe novo visual e arranca elogios: "Ficou maravilhosa"

A apresentadora Fátima Bernardes mudou o visual e mostrou a transformação nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 20h55

Fátima Bernardes(59) passou uma por uma super transformação nesta sexta-feira, 19. A apresentadora, que vai comandar o The Voice Brasil, decidiu mudar o visual e mostrou os detalhes para os fãs.

No feed do Instagram, ela compartilhou um vídeo para exibir os fios mais escuros e curtos, na altura do ombro. Na legenda, a jornalista contou que aproveitou a mudança na temperatura para dar uma repaginada no cabelo. "O tempo no Rio mudou hoje e eu, também. Será que já deu pra perceber que adoro mudanças?", questionou.

Já nos Stories do Instagram, Fátima contou que foi ao salão apenas para pintar os fios, no entanto, ela decidiu cortar também. "Vim só pintar o cabelo, mas olha o que aconteceu! Cortei e não foram só as pontinhas", disse ela.

A mudança no visual rendeu muitos elogios. "Ficou maravilhosa", disse escreveu uma seguidora. "Adorei, ficou linda", comentou outra. "Você é linda de todas as formas", afirmou uma internauta. "Meu Deus, que linda, Tudo fica perfeito em você", afirmou uma fã.

Confira a mudança no visual de Fátima Bernardes:

Novo desafio

Fátima Bernardes usou as redes sociais para falar da sua estreia como apresentadora do The Voice Brasil. A artista compartilhou um vídeo e o texto, e celebrou o novo desafio na TV Globo.

"Olha que incrível vai ser essa décima-primeira edição do #TVB. Não posso estar mais animada pra minha estreia no dia 15 de novembro. Até lá vai ter muita novidade. Muito feliz com meus parceiros @gabyamarantos, @iza, @lulusantosoficial, @micheltelo e @tatafersoza. Que orgulho", escreveu ela na legenda.

