Wolf Maya revela que foi apaixonado por Ana Paula Arósio

Ex-diretor da Globo, Wolf Maya conta que ficou encantado pela atriz Ana Paula Arósio na época da minissérie Hilda Furacão

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 17h38

O diretor Wolf Maya surpreendeu ao relembrar que já foi apaixonado pela atriz Ana Paula Arósio. Em uma entrevista no podcast Papagaio Falante, ele contou que teve sentimentos pela atriz na época da minissérie Hilda Furacão, de 1998, mas que eles nunca tiveram nenhum envolvimento. O diretor contou que manteve uma relação apenas profissional com ela.

"Fiquei louco pela Ana Paula Arósio quando a convidei para fazer "Hilda Furacão". Ela é linda e interessante. Me apaixonei mesmo, mas segurei a onda. Ela vinha de um relacionamento complicado e estava se envolvendo com o Tarcisinho. Vi que tinha uma história ali e não podia me meter. Abri mão da Ana Paula para ter a Hilda, que acabou sendo um dos personagens mais importantes da carreira dela. Me contentei com o casamento profissional que tivemos nesse trabalho", disse ele.

Além disso, Wolf Maya contou que evitava namorar com mulheres famosas. "A mulher tinha que me ganhar. Eu era complicado, trabalhava muito e sempre fui meio doido. Só tive mulheres interessantes, mas sempre fugi um pouco das famosas. É bom se separar um pouco no trabalho com quem você convive na intimidade, todos os dias", contou.

Vale lembrar que o diretor deixou a Globo em 2015.

