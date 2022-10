William Bonner vai comandar as Eleições 2022 na TV Globo; confira a programação

TV Globo desenvolve cronograma especial para as Eleições 2022, com William Bonner comandando a 'Marcha da Apuração' a partir das 17h

Redação Publicado em 02/10/2022, às 11h11

O primeiro turno das Eleições 2022 acontece neste domingo, 2, e a TV Globo preparou um esquema de cobertura especial para a aparuação dos votos, com William Bonner no comando a partir das 17h.

Assim como em eleições anteriores, a TV Globo vai mostrar a movimentação nas zonas eleitorais do Brasil, a apuração dos votos a partir das 17h, análises do cenário político e o resultados para os cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

A cobertura começou às 8h em todos os estados do Brasil, e ao longo do dia, a principal emissora do país vai mostrar a movimentação nas zonas eleitorais.

Como será a programação na TV Globo?

Ao longo do dia, serão exibidos boletins de até dez minutos, mostrando as principais notícias sobre as votações do Brasil.

O Esporte Espetacular, que começa as 10h da manhã é exibido normalmente, assim como a Pipoca da Ivete, e a alteração mais significativa na programação é o Domingão com Huck, que será adiantado para às 15h30, e vai até às 17h, horário do fechamento das urnas.

O Fantástico entra mais cedo, às 18h com reportagens sobre o domingo, e William Bonner e Renata Lo Prete vão comandar a Marcha da Apuração, que vai acompanahr a contagem dos votos e os resultados das Eleições 2022.