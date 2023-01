William Bonner e Renata Lo Prete se unem para a virada do ano em Brasília

Jornalistas da Globo William Bonner e Renata Lo Prete se unem em Brasília junto da esposa do apresentador, Natasha Dantas

Neste sábado, 31, aconteceu a virada de ano e 2023 chegou! E para celebrar o momento importante entre pessoas queridas, os jornalistas da Globo William Bonner (59) e Renata Lo Prete (58), passaram juntos, acompanhados da esposa do apresentador do Jornal Nacional, Natasha Dantas.

Em Brasília, os famosos estão na cidade para cobrir especialmente a posse do novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (77), que vai para seu terceiro mandato. Bonner e Renata vão mostrar detalhes do que acontece neste domingo, 1, no Congresso Nacional, no Palácio do Itamaraty e no Palácio do Planalto.

No perfil oficial do Instagram de Natasha, ela mostra cliques da noite de Réveillon ao lado do marido e da amiga. “Vem, 2023”, escreveu ela na legenda da publicação. “Feliz 2023 para esse lindo casal”, desejou uma fã. “Todo amor desse mundo para vocês”, comentou uma seguidora. “Show de fotos”, elogiou uma terceira. "Foto de milhões! Feliz ano novo para vocês", disse uma outra. Além dos muitos emojis de coração e palminhas.

Veja a publicação de Natasha Dantas mostrando que passou a virada do ano ao lado de William Bonner e Renata Lo Prete:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natasha D B (@natashadantasb)



William Bonner e Renata Vasconcellos quebram o protocolo no Jornal Nacional

No encerramento do Jornal Nacional, da Globo, na noite desta quinta-feira, 29, os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos quebraram o protocolo. Os dois têm o costume de encerrarem o telejornal sentados em suas cadeiras. Porém, nesta noite de luto, os comunicadores ficaram em pé como forma de respeito e homenagem ao ídolo do futebol.

Logo no final do JN, Renata e Bonner apareceram lado a lado e em pé no cenário do programa. Em silêncio e sem dar o tradicional 'Boa Noite', o programa terminou ao mostrar uma foto de Pelé ao fundo da redação de jornalismo da emissora.