Whindersson Nunes aparece em jatinho de luxo em ida à Europa

Humorista Whindersson Nunes publica cliques dentro de aeronave luxuosa antes de viajar para Europa

Nesta sexta-feira, 2, o humorista e influenciador digital Whindersson Nunes usou suas redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques em um jatinho particular, antes de iniciar sua viagem para a Irlanda, na Europa.

“Motoca, toca para a Irlanda”, brincou o youtuber, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, o lutador aparece dentro de um avião de luxo, rindo bastante, mostrando um pouco de seu look para viajar, além de revelar tanto o interior, quanto o exterior da aeronave.

Os comentários foram inundados de elogios para o comediante. “Que Deus te acompanhe, meu amor! Te leve e te traga em paz, te amo”, desejou a mãe do humorista, Valdeci Nunes. “Para cima deles”, celebrou uma outra internauta. “Tá muito no hype”, brincou um terceiro usuário. Além dos milhares de emojis como corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais Whindersson Nunes.

Whindersson Nunes é um youtuber, comediante e lutador de 28 anos de idade, nascido em 5 de janeiro de 1995, na cidade de Palmeiras do Piauí, no estado do Piauí. Com um canal no YouTube de mais de 35 milhões de inscritos, o famoso já viveu um relacionamento com a cantora Luísa Sonza, com quem chegou a casar em 2018, mas se separou em 2020.

