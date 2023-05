Whindersson Nunes abre o coração sobre reconciliação com Luísa Sonza: “Esperando”

Voltaram? Whindersson Nunes quebra o silêncio sobre especulações de reconciliação com a ex-mulher, a cantora Luísa Sonza

O humorista Whindersson Nunes (26) decidiu quebrar o silêncio e falou pela primeira vez sobre uma possível reconciliação com a ex-esposa, a cantora Luísa Sonza (24), na última terça-feira, 30. Os artistas se casaram em 2018, e anunciaram a separação em 2020, mas recentemente, foram alvo de especulações sobre um retorno.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Adriel Marques, do 'Em Off', em abril deste ano, algumas fontes próximas ao casal teriam confirmado que os dois estavam em um ótimo clima e que a loira era ‘o grande amor’ da vida do humorista. Mas Whindersson não confirmou o retorno durante sua participação no programa ‘Provoca’ na TV Cultura.

Em uma conversa sincera com o apresentador Marcelo Tas (63), o comediante abriu o coração ao revelar se ainda pensa na ex-mulher: “Povo pede pra eu voltar com ela… Mas eu não penso na Luísa, eu lembro da Luísa. Porque a Luísa é uma pessoa famosa, tem sucesso, está nos outdoors, na TV, nas publis, então eu a vejo. Não ignoro a pessoa com quem fui casado”, ele iniciou.

Whindersson confirmou que eles ainda mantém contato, mas o foco das conversas são as conquistas profissionais de cada um: "No meu show que saiu agora, ela me ligou pra falar o que tinha achado, Disse que achou irado, que eu tinha feito uma parada muito artística, muito massa”, ele contou.

O humorista também foi questionado por Marcelo se teria alguma novidade recente para contar, e Whindersson falou sobre os boatos: “Saiu uma notícia de que a gente ia voltar e só estava esperando a hora certa [para divulgar]. Mandei mensagem pra ela: ‘Viu aí que a gente está namorando? Pois é, fiquei sabendo pelas notícias”, ele brincou.

Por fim, Whindersson esclareceu sua relação com a ex-mulher e contou que eles continuam amigos e não pensam em reatar a antiga relação: “Eu tenho um bom relacionamento com a Luísa. A gente é amigo, tranquilo, mas ninguém está falando de voltar, não”, o humorista concluiu suas declarações sobre relacionamento.

Whindersson Nunes não pretende se relacionar:

Ainda durante a entrevista com Marcelo Tas no programa ‘Provoca’ na TV Cultura, Whindersson Nunes abriu o jogo sobre seu novo foco. É que o humorista não pretende se relacionar tão cedo e ultimamente, não pensa em sexo.

"Eu sou famoso, tenho dinheiro. Então, se eu não quero transar, eu estou mentindo. 'Como que você não quer? Você é famoso, você tem dinheiro, você tem isso e tem aquilo, como que você não quer?'. Não, velho. Eu não quero, velho. Eu quero treinar e dormir cedo”, ele declarou.