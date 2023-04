Jornalista aponta reconciliação entre Whindersson Nunes e Luísa Sonza

Fontes próximas ao casal teriam dito que Luísa Sonza e Whindersson Nunes estão esperando para contar sobre retorno

Após recentes interações de Luísa Sonza e Whindersson Nunes nas redes sociais, fontes próximas aos dois afirmam que eles estariam ensaiando uma reconciliação.

O colunista Adriel Marques, do 'Em Off', conversou com pessoas que afirmam que os dois estão em ótimo clima atualmente e que por mais que o humorista tenha tentando engatar outros romances, "a loira sim é o grande amor de sua vida".

Ele ainda apontou que alguns amigos do ator não aprovam o retorno do casal, pois após o término ele ficou muito abalado e sofre de depressão.

O ex (ou atual) casal se conheceu na internet e se casou em 2018, em Alagoas, em uma cerimônia religiosa. Em 2020, o casal se separou e a música 'Penhasco' foi lançada. A loira contou que escreveu a música no avião após o término.

Recentemente, Luísa e Whindersson voltaram a se seguir e até comentaram as postagens um do outro com brincadeiras internas, mas nada aponta a volta diretamente.

Após Whind ganhar a luta de boxe conta Filip "Filipek" Marcinek, a loira comemorou com emojis sorridentes nos comentários.

Vale lembrar que ele chegou a noivar com a influenciadoraMaria Lina, que ficou grávida dele, mas acabou sofrendo um aborto espontâneo. Os dois se separaram meses depois.

