Whindersson esclarece boatos de romance após surgir agarrado com suposta affair

Whindersson revela seus status de relacionamento após fazer ensaio sensual ao lado de suposta affair

WhinderssonNunes (28) causou um alvoroço nas redes sociais ao posar só de cueca, exibindo o corpo sarado em seu Instagram. Além dos cliques sozinho, ele escandalizou ao surgir em clima de romance agarrado com sua suposta affair, a influenciadora Anna Magalhães. Na última segunda-feira, 20, ele se pronunciou sobre os boatos após a repercussão do ensaio.

Os rumores de um romance entre os dois não são de hoje. Desde janeiro deste ano, circulam boatos de um relacionamento, depois que a influenciadora postou um vídeo em que aparecia uma das tatuagens de Whindersson durante uma viagem à praia. Além disso, eles também teriam sido vistos juntos em Londres.

No clique recente, eles posaram abraçadinhos em clima de romance para uma campanha publicitária. Na legenda, os fãs levantaram hipóteses: “Não sei se só eu que senti, mas rolou uma química ai”, disse uma . "Luísa não curtiu”, um seguidor lembrou que a ex-esposa do humorista, a cantora Luísa Sonza (24), curtiu a publicação em que ele aparece sozinho, só de cueca.

Mas Whindersson rapidamente veio a público esclarecer sua relação com Anna Magalhães. Em um stories, o astro escreveu: “Agora ver o povo me casando e me fazendo as mesmas perguntas de sempre porque eu estou do lado de uma moça", o humorista deu a entender que continua solteiro desde que terminou seu relacionamento com a influenciadora Maria Lina em agosto de 2021.

Whindersson esclarece boatos de romance - Reprodução/Instagram

Só de cueca, Whindersson Nunes chama atenção de seguidores

Whindersson Nunes parou a internet ao publicar um clique inusitado em seu Instagram. Só de cueca, o humorista deixou seu shape em evidência e chamou atenção dos seguidores, e da cantora Luísa Sonza, que deixou uma curtida na publicação em que o ex-marido surge fazendo caras e bocas com o corpo musculoso e tatuado em cuecas de várias cores diferentes.