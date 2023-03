Só de cueca, Whindersson Nunes chama atenção de seguidores com corpo sarado

Humorista Whindersson Nunes aposta em clique de cueca e ganha curtida até de Luísa Sonza

O humorista e influenciador Whindersson Nunes (28) decidiu incendiar a internet nesta segunda-feira, 20! Em suas redes sociais, o lutador surgiu em diversas poses usando nada mais que uma cueca. O corpo definido do comediante arrancou diversos elogios de todos seus seguidores, e até uma curtida de sua ex-mulher, a cantora Luísa Sonza (24).

Nas fotos, Whindersson faz caras e bocas em diversas poses, além de trocar as cores das cuecas. De vez em quando, surgia com uma branca, já em outros momentos, aparecia com uma preta. Sempre ostentando seu corpão musculoso e cheio de tatuagens.

Os comentários da publicação foram lotados de elogios para a beleza do mais novo boxeador brasileiro. “Terminou o show, pode guardar o microfone”, brincou um, sobre o volume de Whindersson. “Olhei rápido e vi o Caio Castro”, comentou uma outra internauta. “Iti malia”, escreveu uma terceira fã. Além das milhares de palminhas, emojis de corações e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer a beleza do influenciador.

Veja a publicação do comediante e lutador Whindersson Nunes usando nada mais que uma cueca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes)



Whindersson anuncia que vai lutar em torneio mundial de boxe

"Bom príncipes e príncipas, tem um tempo que tô guardando essa novidade para vocês, é com grande orgulho que eu venho aqui falar para que eu fechei um contrato de várias lutas com @kingpynboxing e vou estar representando o Brasil", escreveu na legenda da foto. "Vou lutar no maior torneio de boxe do YouTube do mundo", anunciou o youtuber. "Eu tô treinando igual uma cachorra porque já apanhei uma vez para um tetra campeão, não vou apanhar para um monte de laranja que não sabe nem o que veio fazer nesse mundo, esqueça tudo, é o hype, único representante do Brasil nesse torneio, é isso", explicou. "É só mais um das minhas loucuras, acostume-se!", aconselhou. Nos stories, ele publicou fotos e vídeos dele treinando. Teve até uma cena cômica dele tentando tirar uma ventosa das costas. "A ventosa puxa, mas não sai", disse.