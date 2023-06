Web baba em Rodrigo Hilbert por programa na Globo e avisa Fernanda Lima: ‘Sortuda’

Apresentador Rodrigo Hilbert é ovacionado nas redes sociais por Tempero de Família e esposa recebe recado

Durante o programa Tempero de Família, deste sábado, 3, que aconteceu durante o É de Casa, na TV Globo, o apresentador Rodrigo Hilbert virou assunto nas redes sociais. A internet que parou para ver o famoso cozinhar, babou nele, tanto por suas receitas, quanto por outros motivos.

Os usuários foram à loucura com o programa matutino do apresentador, que virou alvo de inúmeros comentários, por sua qualidade na cozinha, mas também por conta de sua beleza exuberante que todos nós já conhecemos.

“Fazendo um curso de gastronomia online porque estou determinado a ser uma versão feia do Rodrigo Hilbert”, brincou uma pessoa. “Rodrigo Hilbert vem firme na tentativa de tomar o lugar da Ana Maria Braga”, disse uma outra internauta. Porém, parece que não só ele foi o alvo das mensagens.

Sua esposa, a atriz e apresentadora Fernanda Lima, também recebeu alguns comentários dos usuários. “Estava assistindo ‘Tempero de Família’ com Rodrigo Hilbert, a Fernanda Lima é a mulher mais sortuda da terra”, disse uma. “Acordei com a voz do Rodrigo Hilbert. Abri os olhos e o homem está cozinhando em uma paisagem que é um sonho”, comentou uma outra.

“Okay, não consigo mais nem enganar a mim mesma. Acordar às 7 da manhã no sábado e GOSTAR DE VER TEMPERO DE FAMÍLIA com o Rodrigo Hilbert cozinhando é o meu certificado de senhora”, brincou uma outra internauta, já aceitando o fato.

Rodrigo Hilbert vem firme na tentativa de tomar o lugar da Ana Maria Braga pic.twitter.com/rxWFUJFaKE — Gabriel Cenci (@Ceenci) June 3, 2023

Rodrigo Hilbert rejeita a fama de 'homem dos sonhos': "Apenas divido tarefas domésticas"

“Me incomodou lá no início, mas hoje lido melhor. Tão falando isso em que sentido? É porque eu varro a casa, arrumo a louça, faço uma churrasqueira? Se você for a uma favela do Rio, vai achar um milhão de pessoas fazendo isso”, comentou Rodrigo Hilbert, também em entrevista ao O Globo.

“Na época, eu ficava muito chateado quando me chamavam de “homão da p*rra”. E eu dizia: “Não, é mulherão da porra”. Que é a minha mulher, minha mãe, minha avó. São as mulheres que acordam às três da manhã para pegar mais de um ônibus para ir para o trabalho e que voltam para casa dez horas da noite para fazer comida para a família inteira. O que eu faço nada mais é que a minha função de dividir os afazeres da casa com quem mora comigo”, explicou.