Rodrigo Hilbert rejeita fama de 'homão da porr*': "na favela acha"

Apresentador Rodrigo Hilbert falou sobre achar exagerada a fama que ganhou

O galã Rodrigo Hilbert se disse incomodado com o título de "homão da p*rra". Para ele, fazer as tarefas de casa não é mais do que sua obrigação doméstica.

“Me incomodou lá no início, mas hoje lido melhor. Tão falando isso em que sentido? É porque eu varro a casa, arrumo a louça, faço uma churrasqueira? Se você for a uma favela do Rio, vai achar um milhão de pessoas fazendo isso”, comentou em entrevista ao 'O Globo'.

“Na época, eu ficava muito chateado quando me chamavam de “homão da p*rra”. E eu dizia: “Não, é mulherão da porra”. Que é a minha mulher, minha mãe, minha avó. São as mulheres que acordam às três da manhã para pegar mais de um ônibus para ir para o trabalho e que voltam para casa dez horas da noite para fazer comida para a família inteira. O que eu faço nada mais é que a minha função de dividir os afazeres da casa com quem mora comigo”, explicou.

“Eu tomo conta da cozinha, da arrumação, e a Fernanda toma conta de outras coisas. Ela carrega toda carga mental da casa. E tocamos juntos nossa vida, e deu certo até hoje”, concluiu.

