Wanessa vai ao velório de Rita Lee com Dado Dolabella: "Muita gratidão"

Em depoimento à CARAS, Wanessa Camargo lamentou morte de Rita Lee e apontou artista como sua musa inspiradora

A cantora Wanessa Camargo (40) foi uma das personalidades que esteve no velório de Rita Lee (1947-2023) nesta quarta-feira, 10, no Planetário do Ibirapuera, em São Paulo. Acompanhada do namorado Dado Dolabella (42), ela conversou com a CARAS Brasil e afirmou que sente "muita gratidão" por ter acompanhado de perto a carreira da roqueira.

"A Rita para mim é a maior referência que eu tenho como artista. Me inspirou de todas as maneiras. Como ser humano, generosa, amorosa, lutou pelas causas mais nobres quando ninguém lutava. Foi a primeira a falar com força pelos animais", declarou.

A filha de Zezé di Camargo reforçou destacando a autenticidade de Rita e a forma de lidar com o mundo: " A Rita é um personagem que vai ficar para a gente como o maior ensinamento de como a gente deve ser, verdadeiro o tempo inteiro, sincera. Tenho muita gratidão ".

Questionada sobre o que mais lhe marcou ao conhecer de perto Rita Lee, a artista, que retomou a carreira há alguns meses, disse que gostaria de ser tão corajosa quanto sua ídola foi ao longo da vida.

"A força que ela teve foi muito grande. Ela sempre foi uma mulher muito corajosa, inclusive foi presa. Passou por muita coisa. Mas a coragem que ela tinha de falar as coisas quando ninguém tinha. Eu me inspiro porque eu queria ter um pouco mais de coragem dela. Queria ser mais Rita Lee na minha vida", disse Wanessa, que completou: "Ela vai deixar muita saudade".

Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9, em sua casa, em São Paulo. A artista já havia sido diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021 e enfrentou uma longa batalha contra a doença publicamente.

Além de Dado e Wanessa, quem também esteve no Parque Ibirapuera foram nomes como Xuxa Meneghel, Pedro Bial, Astrid Fontenelle, Camila Fremder, Marina Lima, Serginho Groisman, Luisa Mell e Paula Lima.