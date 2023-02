Wanessa Camargo surge usando apenas plumas: ''Um ótimo Carnaval pra vocês''

Cantora Wanessa Camargo exibe looks ousados para o Carnaval e arranca elogios dos seguidores

A cantora Wanessa Camargo (40) roubou a cena na manhã deste sábado, 18, ao compartilhar produções para o Carnaval!

Nas imagens, feitas pelo fotógrafo Alexandre Pio e compartilhadas em seu feed no Instagram, a artista aparece usando apenas plumas, nas cores verde e roxo, cobrindo os seios e as partes íntimas. Apostando no carão, a famosa recebeu chuva de elogios pela beleza e corpaço.

"Um ótimo Carnaval pra vocês, meus amores!", escreveu Wanessa ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da musa. "Maravilhosa", disse a irmã, Camilla Camargo. "Um corpo é um corpo!!!!", "Maravilhosa", "Uau! Que gataaaaaa!", "Deusa", "Perfeita", "E foi assim que Eva ficou depois de comer o fruto proibido no Jardim do Éden", disseram os admiradores.

Confira os looks de Wanessa Camargo para o Carnaval:

Wanessa Camargo explica imprevisto em trio elétrico

Após ter o bloco interrompido em São Paulo, Wanessa Camargo explicou a situação e lamentou que tenha tido que encerrar sua apresentação, que deveria ter ao menos uma hora e meia a mais.

"A gente infelizmente teve que encerrar o bloco antes do previsto. Vou fazer uma crítica construtiva ao nosso país, ao nosso estado, à cidade de São Paulo. A gente estava no meio do bloco, com mais três convidados para participar. Tinha mais uma hora e meia de show, mais ou menos. A polícia infelizmente veio e mandou a gente parar o trio de qualquer maneira. Deixou a gente fazer a última música, e a gente teve que se despedir. Disseram que o nosso trio estava indevido, que não podia ter saído. Só que esse mesmo trio que está com a gente saiu e fez outro percurso de bloco de rua ontem, da mesma forma", começou falando.

