Dado Dolabella comparece a velório de Rita Lee e dispara: "Mãe da nova era"

Em declaração à CARAS, Dado Dolabella lamentou falecimento de Rita Lee e exaltou pioneirismo de artista nas causas sociais

O ator Dado Dolabella (42) esteve presente no velório da cantora Rita Lee (1947 - 2023) na tarde nesta terça-feira, 9, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Acompanhado da namorada Wanessa Camargo (40), ele conversou com a CARAS Brasil sobre o quanto a artista é símbolo da luta contra o sistema e a repressão: "Mãe da nova era".

"Ela para mim não é só uma ídola do rock, mas uma ídola da humanidade. Falar que ela é uma ídola de um estilo musical, é limitar muito o que é a Rita Lee . Ela foi um ser humano que ultrapassou os limites do ser humano, é uma estrela viva daquelas que não morre, que vai ficar para sempre, perpetuada nos corações das pessoas e, principalmente, nas sementes que ela plantou", declarou.

Abalado com a perda da roqueira, Dado, que dividia pautas identitárias com Rita, como os direitos pelos animais e o veganismo, reforçou que a cantora foi importante ao levantar suas bandeiras em uma época a qual ninguém se importava muito bem com assuntos do tipo.

" Ela transformou o ser humano no lugar mais profundo, no coração, na alma e as sementes que ela plantou, já viraram florestas . [A Rita Lee] já foi muito julgada como louca e hoje a gente vê, com o passar do tempo, quem é louco, né? Se é o sistema que a gente vive ou as lutas que ela lutou", disparou.

Leia também: Aos prantos, Luísa Mell surge em velório de Rita Lee e revela amizade: "Pioneira"

Dado continuou sua reflexão e apontou Rita como um verdadeiro símbolo de uma novo momento no mundo. "Então para mim, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. E ela trouxe saúde para essa sociedade que ainda está doente, mas caminha para uma nova era. E para mim ela é a mãe dessa nova era", finalizou.

Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9, em sua casa, em São Paulo. A artista já havia sido diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021 e enfrentou uma longa batalha contra a doença publicamente.

Além de Dado e Wanessa, quem também esteve no Parque Ibirapuera foram nomes como Xuxa Meneghel, Pedro Bial, Astrid Fontenelle, Camila Fremder, Marina Lima, Serginho Groisman, Luisa Mell e Paula Lima.