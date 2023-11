Wagner Santiago se manifesta após Gleici Damasceno expor que sofreu relacionamento abusivo

O ex-BBB Wagner Santiago se manifestou após Gleici Damasceno desabafar sobre ter vivido uma relação abusiva com um ex-namorado

O ex-BBB Wagner Santiago se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira, 14, após ter seu nome associado ao desabafo de Gleici Damasceno, que revelou ter vivido um relacionamento abusivo com um ex-namorado. A campeã do BBB 18 expôs o ocorrido devido ao acontecido com a apresentadora Ana Hickmann, que foi agredida pelo marido, Alexandre Correa.

"Diante das inúmeras mensagens que tenho recebido nas últimas horas, gostaria de me pronunciar oficialmente sobre os fatos ocorridos e essa será a única coisa que direi sobre esse assunto. Tive um relacionamento com a Gleici Damasceno que iniciou oficialmente em abril de 2018 e terminou definitivamente em dezembro de 2019. Estamos há mais de três anos desse término", começou ele.

"Durante o nosso relacionamento passamos por muitos altos e baixos, problemas familiares, conflitos de agendas, hiper exposição, haters, fofocas e tudo que um relacionamento que iniciou em um reality show poderia trazer para a vida de um casal. Então, ontem, fui surpreendido com as acusações de agressão/abuso em algumas postagens em manifestação de apoio a uma mulher, vítima de violência doméstica, feitas pela Gleici, situação que meu nome não foi citado, porém, houve insinuações", acrescentou.

Em seguida, Wagner pediu desculpas. "Minha relação com a Gleici desencadeou processos que ainda me acompanham, imagino que por ter sido um relacionamento considerado público e mesmo minha vida tendo seguido um caminho muito distante do dela, essa relação ainda reverbera de alguma forma. Embora não possa avaliar nem julgar os gatilhos e motivações para que isso tenha vindo à tona agora, posso compreender o que ela sentiu e sente até hoje, e pelas palavras que eu disse naquele momento, dentro da mais pura sinceridade, peço perdão. Quero afirmar que este tipo de comportamento que supostamente atrelaram a mim não condiz com as minhas atitudes nas minhas relações afetivas e interpessoais, e se infelizmente ocorreram traumas em relações que com o tempo passaram a ser tóxicas, peço perdão e afirmo que minha busca em ser um ser humano melhor não inclui esses traços."

Wagner também falou sobre o fim do namoro com a ex-BBB. "Sobre a minha antiga relação com a Gleici, posso afirmar que me afastei e a decisão mais acertada foi terminar uma relação totalmente desgastada, onde não existia mais nenhuma possibilidade de diálogo franco. A minha manifestação de mudança foi me manter firme na decisão, encerrar e manter assim, foi difícil, mas era o certo a se fazer. Posso afirmar que sou um homem buscando acolher as minhas fragilidades, as questões relacionadas a masculinidade, muito mais consciente do meu papel e sempre disposto a escutar", finalizou.

O desabafo de Gleici

Nesta última segunda-feira, 13, Gleici Damasceno fez um desabafo e revelou já ter vivido um relacionamento abusivo ao ver a história da apresentadora Ana Hickmann na mídia. A ex-BBB comentou que passou por algo parecido, mas que na época não teve coragem de procurar as autoridades.

"Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela me fez recordar um ex-namorado abusivo/agressor. Naquela época, hesitei em chamar a polícia, principalmente para protegê-lo (me arrependo profundamente). Foram anos de terapia para superar isso. Desejo todo amor para ela, esperando que consiga romper esse ciclo de violência e seguir uma vida plena. Ana é uma mulher forte e inteligente, capaz de inspirar outras a não viverem relacionamentos abusivos", escreveu ela.