Após ver caso de Ana Hickmann, Gleici Damasceno desabafa: 'Hesitei em chamar a polícia'

Ex-BBB Gleici Damasceno desabafa e revela ter vivido agressão após ver história de Ana Hickmann

A ex-BBB Gleici Damasceno fez um desabafo e revelou já ter vivido um relacionamento abusivo ao ver a história da apresentadora Ana Hickmann na mídia. Nesta segunda-feira, 13, a campeã do BBB 18 então escreveu que sofreu agressões.

Ao ver o caso da modelo, a influenciadora comentou que passou por algo parecido, mas que na época não teve coragem de procurar as autoridades. "Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela me fez recordar um ex-namorado abusivo/agressor", começou dizendo.

"Naquela época, hesitei em chamar a polícia, principalmente para protegê-lo (me arrependo profundamente). Foram anos de terapia para superar isso. Desejo todo amor para ela, esperando que consiga romper esse ciclo de violência e seguir uma vida plena. Ana é uma mulher forte e inteligente, capaz de inspirar outras a não viverem relacionamentos abusivos", escreveu Gleici.

No sábado, 11, Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa, protagonizaram um desentendimento e a polícia foi acionada. "Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos", explicou a assessoria da loira o que houve.

Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela me fez recordar um ex-namorado abusivo/agressor. Naquela época, hesitei em chamar a polícia, principalmente para protegê-lo (me arrependo profundamente). Foram anos de terapia para superar isso. Desejo todo… — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) November 13, 2023

Essa mensagem me fez voltar, pois eu acreditei que a pessoa iria mudar, mas nada mudou, então não acredite que você vai mudar ele. Não vai… pic.twitter.com/c3US45m4Iq — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) November 14, 2023

Eu entendo que hoje tudo é sobre ela, não estou querendo “aparecer” como poucas pessoas estão sugerindo, estou mais é querendo reforçar o quanto ela foi corajosa e isso pode fazer muitas mulheres encerrarem ciclos de violência. — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) November 14, 2023

O caso de Ana Hickmann e seu marido

No último sábado, 11, Ana Hickmann e seu marido, Alexandre Correa, tiveram um desentendimento em sua mansão em Itu, no interior de São Paulo. O briga se tornou pública após a polícia ter sido acionada, causando alarde sobre a relação entre os dois.

Segundo o colunista Leo Dias, a apresentadora teria sido agredida pelo empresário — com quem é casada desde 1998. Ela teria acionado a polícia, para dar o depoimento em casa, mas precisou ser levada ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos.

Nesta segunda-feira, 13, durante o programa Hoje Em Dia, do qual ela apresenta na Record, Ana agradeceu pelo apoio de seus fãs, mas não confirmou os boatos. Ela afirmou que ainda não está pronta para falar sobre o que havia ocorrido.

"Quero agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, pro meu filho e para minha família. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta, mais forte, eu prometo trazer o que está dentro do meu coração. Obrigada", disse ela.