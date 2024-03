Voltaram? Susana Werner confunde fãs ao se declarar para Julio Cesar

"Não estavam separados?", questionou uma fã ao ver a declaração de Susana Werner para o ex-jogador de futebol Julio Cesar

Susana Werner agitou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 21, ao resgatar uma foto ao lado de Julio Cesar. A atriz, que anunciou o fim do casamento com o ex-goleiro em dezembro do ano passado, aproveitou o dia de TBT para publicar uma foto em que os dois aparecem novinhos e se declarou.

"#tbt com o amor da minha vida desde 2001 @juliocesar", escreveu ela na legenda da publicação. A postagem deixou os fãs confusos, já que Susana disse que o então ex-marido a limitava financeiramente e fornecia uma espécie de "mesada", com valor estipulado por ele, o que poderia ser encarado como abuso patrimonial.

"Qual foi o capítulo que perdi", perguntou uma seguidora. "Não estavam separados? O fulano não era agressor patrimonial? Não da pra acreditar mais em ninguém desses famosos", criticou outra. "Se avisou a separação e o porquê, volta e avisa da volta e o porquê voltou", falou uma terceira.

A possível reconciliação deixou outros fãs felizes. "Todos casais tem crises. Sejam muito felizes!", disse uma fã. "Eu sempre vou torcer pela família. Sabedoria divina para ambos", desejou outra. "Feliz por vocês!!! Minha torcida será sempre para a família e vocês tem uma linda. Família de Deus!!", comentou mais uma.

Vale lembrar que os rumores de que Susana tinha reata o casamento com Julio começou em fevereiro deste ano, após ela postar um foto em que aparece com o ex-jogador e os dois filhos, Cauet, de 21 anos, e Giulia, de 18.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Werner (@susanawerner)

