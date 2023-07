Volta por cima! Aos 64 anos, Zilu Camargo estreia nova carreira: "É verdade"

Aos 64 anos, Zilu Camargo estreia nova carreira e surge poderosa nas redes sociais

Ex mulher do cantor Zezé di Camargo, a empresária Zilu Camargo está se lançando em uma nova profissão. É que a empresária agora está atuando como palestrante e coach em eventos nos Estados Unidos.

No início desta semana, ela foi ouvida por uma plateia atenta em Orlando, cidade na qual mora há quatro anos. Por lá, ela falou sobre superação e resiliência usando a história de sua própria vida com fio-condutor.

Além de relatar o término turbulento, ela contou como se apaixonou pelo novo namorado e deu detalhes da vida fora do Brasil. Ela inclusive comentou o fato de ser uma referência para muitas mulheres. "Sim, é verdade que há momentos difíceis, mas acreditem, é nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira força interior. Eu quis dar essa palestra para mostrar a todos vocês que não importa quão difíceis sejam as situações, sempre há uma maneira de seguir em frente", disse.

Em março, Zilu Camargo também palestrou em outro encontro. O evento foi organizado pela palestrante Claudia Avelar, que se declarou à amiga nas redes sociais. "A verdade é que Deus não trabalha com pessoas preguiçosas, Ele quer pessoas que estejam disponíveis para trabalhar, porque o Reino de Deus envolve trabalho e muita dedicação", disse ela.

Zilu Camargo está com 64 anos. Recentemente, ela esteve no Brasil após um longo período sem visitar as filhas e os netos. A empresária precisou fixar moradia nos Estados Unidos porque tentava o processo de conseguir a cidadania estadunidense.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Encontro com Zezé Di Camargo

Zilu Camargo marcou presença na festa de aniversário do neto, João Francisco, filho de Wanessa Camargo. No evento, ela encontrou o ex-marido, Zezé Di Camargo, e mostrou que estão em clima de amizade. O amigo e apresentador Gui Artístico compartilhou fotos do momento em que a empresária surgiu conversando com o cantor sertanejo. Após uma separação conturbada, o ex-casal provou que superou as dificuldades e tem uma boa relação.