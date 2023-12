Você sabia? Julio Cesar já falou sobre o dinheiro da família: ‘Cuidando’

Separação de Julio Cesar e Susana Werner repercute nas redes sociais e acusação sobre controle patrimonial chama a atenção

Nesta semana, a atriz Susana Werner anunciou o fim do casamento de 21 anos com o goleiro Julio Cesar. Com isso, ela revelou que ele controlava o dinheiro do casal e chegou a levantar suspeita de abuso patrimonial. Agora, uma entrevista antiga do atleta foi resgatada na internet, na qual ele já falou sobre o dinheiro da família.

Em novembro de 2021, Julio Cesar foi entrevistado pelo Info Money e contou sobre o seu desejo de ter liberdade financeira por meio de investimentos. "Eu gosto muito da linguagem financeira. Conversamos bastante sobre isso em casa, de que é preciso chegar à liberdade financeira. Eu sento com meus filhos, mostro a conta bancária, explico o que é imposto de renda. Tudo isso. Hoje, estou cuidando desse patrimônio para manter o padrão de vida da minha família e cuidando da minha sucessão patrimonial também. Eu não jogo mais futebol", disse ele na época.

E completou: "No meu caso, a minha maior fonte de renda é derivada do patrimônio que construí. Hoje, esse dinheiro trabalha pra mim".

Susana Werner diz que recebia mesada do ex-marido

Em um novo desabafo nas redes sociais, Susana Werner falou sobre sua situação financeira. Ela contou que recebia mesada e que está sem dinheiro para contratar advogados. "Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação", começou ela nas redes sociais.

"O acesso ao dinheiro do casal… vocês sabem bem e obviamente me está sendo dificultado. Nem a mesada do mês eu recebi e hoje já são [sic] 12 de dezembro. Seria isso cárcere privado de rico?", questionou ela.

Por fim, ela disse: "Não vou dar entrevistas. Só quero meu direito de sair logo dessa situação. Deus sabe de todas as coisas. Amo demais meu futuro ex marido, mas não vou deixar essa brincadeira ir além, provavelmente está sendo aconselhado por algum advogado… Homens sejam honestos com suas ex mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim. Pague logo os advogados do processo de separação! Pague meu salário do mês e sejamos felizes".