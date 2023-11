Você sabia? Iran Malfitano é tio do filho de Saulo Fernandes. Entenda!

Iran Malfitano mostra foto com o filho do cantor Saulo Fernandes e revela que eles são tio e sobrinho

O ator Iran Malfitano agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar uma foto com o seu sobrinho João Lucas. Eles surpreenderam pela aparência física e também pelo parentesco. Isso porque João Lucas é filho do cantor Saulo Fernandes, que era integrante da Banda Eva, com a modelo Luiza Hermeto, que é irmã de Iran.

Os dois posaram juntos e sem camisa nos bastidores de um trabalho que fizeram juntos há alguns anos durante a série Juacas, da Disney. “TBT de um trabalho incrível, que tive o imenso prazer de dividir o set de filmagem com meu sobrinho/filho”, brincou ele na legenda.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados com a semelhança de tio e sobrinho. “A sua cara”, disse um seguidor. “A cara do tio”, afirmou outro. “A semelhança é gritante”, declarou mais um.

Vale lembrar que João Lucas é artista. Ele já atuou na série Juacas e também é músico. Ele faz parte da banda Filhos da Bahia.

O início do namoro de Bárbara Borges e Iran Malfitano

A atriz Bárbara Borges (44) fez algumas revelações polêmicas sobre seu relacionamento com Iran Malfitano (41). Durante uma entrevista com Danilo Gentili no programa 'The Noite' do SBT, que vai ao ar nesta terça-feira, 25, a vencedora da última edição do reality ‘A Fazenda’ abriu detalhes da relação e ainda revelou alguns traumas em sua carreira.

Bárbara confessou que entrar no reality não era um sonho, mas precisava alavancar sua carreira e no meio tempo, encontrou o amor. “A gente se encontrava e não tinha aquela coisa de olhar, o universo conspirou para colocar nós dois na Fazenda… Demorei a entender que estava apaixonada. Acho que, na verdade, demorei a aceitar”, disse ela.

A atriz também aproveitou para fazer algumas revelações sobre o começo do namoro fora do reality: “Já estavam rolando conversinhas. Estava doida para encontrar com o Iran. A gente ficou a noite inteira no sofá de mãos dadas, se abraçando, bem adolescente. Aí o Shay falou ‘por que vocês não dão um beijo logo?”, contou.

Ainda durante a entrevista, Bárbara relembrou alguns momentos marcantes de sua carreira, inclusive, abriu o coração sobre posar nua para uma revista masculina: “Para mim, o que pegou mesmo, foi uma sensação de que você tem um preço. Você é contratada para fazer um trabalho, como atriz, só que chega lá a pessoa quer te comprar, acha que pode passar uma noite”, a loira desabafou.