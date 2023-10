Viúvo de Zé Celso faz vaquinha para reformar apartamento que pegou fogo: "Tragédia brutal"

Marcelo Drummond, viúvo de Zé Celso, relatou rotina diária intensa para tentar restabelecer a vida após incêndio em apartamento

O ator Marcelo Drummond, viúvo do diretor de teatro Zé Celso, usou seu perfil do Instagram nesta quarta-feira, 4, para anunciar a abertura de uma vaquinha solidária para ajudá-lo a recuperar o apartamento em que morava com o esposo. "Tragédia brutal", disse.

Em postagem no Instagram, Marcelo relatou que apenas conseguiu retornar ao apartamento um mês depois do acidente que causou a morte do esposo. Sem recursos para custear uma obra de recuperação, ele justificou o porquê de estar pedindo ajuda de amigos e admiradores

"Eu sou autônomo. O Teatro Oficina não tem nem patrocínio, eu acho importante que as pessoas saibam", disse ele, que completou: "Recuperar o acervo precioso que restou em cada pasta, em cada caixa, em cada gaveta, armário, estante do apartamento do Zé, virou minha missão".

Segundo o ator, tem sido difícil seguir limpando tudo sozinho em meio às limitações da estrutura. "Desde que eu pude pôr os pés aqui, um mês depois do incêndio, quando os peritos liberaram a minha entrada, eu passo os dias limpando com extremo cuidado, orientado por uma técnica do patrimônio. Eu fico limpando as folhinhas que cobrem os documentos, livros, desenhos e fotos", contou.

"Uma equipe deverá ser contratada em breve para me auxiliar nessa tarefa, mas agora, depois dessa tragédia brutal, eu preciso conseguir recursos para iniciar uma obra extensa nos apartamentos. Muitas paredes dos dois apartamentos que eram Unidos ficaram destruídas janelas louças de banheiro. Tudo que foi tomado pelo fogo", finalizou.

ACIDENTE GRAVE

Zé Celso Martinez Corrêa faleceu no dia 6 de julho, aos 86 anos, depois de passar alguns dias internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ele sofreu queimaduras em seu corpo durante um incêndio que atingiu seu apartamento.

O quadro de saúde dele era considerado grave e ele sofreu uma piora ao desenvolver insuficiência renal. A morte dele aconteceu em decorrência da falência dos órgãos. Na época, ele chegou a ficar com 53% do corpo queimado.

O acidente deixou outros três feridos, sendo o marido dele, Marcelo Drummond, e os amigos Victor Rosa e Ricardo Bittencourt. Os três também foram internados por causa da inalação de fumaça quando foram salvar Zé Celso.