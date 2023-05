Viúva, Silvia Poppovic faz homenagem emocionante para o marido: “Muita falta”

Apresentadora Silvia Poppovic usa as redes sociais para homenagear o falecido marido no dia em que ele faria aniversário

A apresentadora Silvia Poppovic (68) causou comoção entre seus seguidores no Instagram. Nesta segunda-feira, 1, seu marido, o endocrinologista Marcello Bronstein faria aniversário. O médico faleceu por conta das complicações de uma leucemia no fim de 2022. Emocionada, a jornalista homenageou o amado com uma publicação na rede social.

Silvia abriu um pequeno álbum de fotos em que aparece se divertindo na companhia de Marcello. Na legenda, a apresentadora abriu o coração sobre a saudade: “Hoje seria o seu aniversário! E, como sempre fazíamos, estaríamos comemorando a Vida! Que privilégio termos vivido tantos anos juntos e nos encontrado nessa existência!!!”, ela se declarou.

Para finalizar a homenagem, Silvia desabafou: “Um brinde com muito amor e carinho por você, Marcello!!! Está me fazendo muita falta!”, a apresentadora brindou o marido, com quem foi casada por 15 anos e teve uma filha, Ana Bronstein (23). A herdeira do casal, inclusive, chegou a doar a medula óssea durante o tratamento do pai, que faleceu quatro meses após o transplante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvia Poppovic (@silviapoppovic)

Nos comentários da publicação, diversos admiradores da apresentadora deixaram mensagens de carinho sobre o luto e o legado do endocrinologista: “Um brinde à vida e ao amor de vocês!”, disse uma seguidora. “Ele está recebendo seu amor com certeza”, confortou mais uma. “Linda lembrança”, disse uma terceira.

Silvia Poppovic celebra aniversário de 23 anos de sua filha

No início de abril, a apresentadora Silvia Poppovic celebrou a chegada de mais um ano de vida de sua filha Ana, fruto de seu relacionamento com o médico Marcello Bronstein. Pelas redes sociais, a jornalista homenageou a herdeira.

“Somos uma coisa só! Mãe e filha! Diferentes e uma mesma coisa!!! Amo essa menina! Tenho orgulho dela! Acho que será uma médica excelente! E uma pessoa generosa e que vai me orgulhar sempre! Seu pai, filha, acha a mesma coisa que eu”, Silvia emocionou.