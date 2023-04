Silvia Poppovic celebra aniversário de 23 anos de sua filha quatro meses após ficar viúva

Apresentadora Silvia Poppovic comemora mais um ano de vida de sua filha, Ana

Nesta última sexta-feira, 7, a apresentadora Silvia Poppovic (68) celebrou a chegada de mais um ano de vida de sua filha Ana (23), fruto de seu relacionamento com o médico Marcello Bronstein, que morreu aos 78 anos de idade, em novembro do ano passado, apenas quatro meses depois de ter sido submetido a um transplante de medula para tratar uma leucemia.

“Somos uma coisa só! Mãe e filha! Diferentes e uma mesma coisa!!! Amo essa menina! Tenho orgulho dela! Acho que será uma médica excelente! E uma pessoa generosa e que vai me orgulhar sempre! Seu pai, filha, acha a mesma coisa que eu!!! Seja feliz e não deixe a vida por menos! Enjoy life!!!”, escreveu a apresentadora, na publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, Silvia mostra que escolheu um look elegante para a festa da filha, que é estudante de Medicina, pretendendo seguir os passos de seu pai. A apresentadora aparece com um vestido branco cheio de detalhes, enquanto Ana apostou em um vestido rosa.

Silvia Poppovic chora ao lembrar do marido

A apresentadora Silvia Poppovic não conseguiu segurar a emoção ao falar sobre o seu processo de luto após a morte do marido, o médico Marcello Bronstein. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo contando sobre como está se sentindo enquanto assimila a dor da perda. "Tenho vivido dias de luto e tristeza com a falta do Marcello. Ao mesmo tempo, sinto que cada novo dia precisa ser valorizado e curtido com toda a intensidade. Nesse vídeo, me emociono ao falar para você desse momento tão delicado", disse ela na legenda do vídeo.