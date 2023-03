Viúva de Pelé desiste de administrar fortuna deixada pelo jogador

Márcia Aoki abriu mão de ser responsável por administrar os bens deixados pelo Rei do Futebol, que morreu em dezembro do ano passado

Márcia Aoki, viúva de Pelé (1940-2022), decidiu abrir mão de ser a inventariante, ou seja, responsável por administrar os bens do ex-jogador. Ele morreu em dezembro do ano passado aos 82 anos de idade. Edinho, filho do ex-atleta, foi indicado pela família a ocupar o cargo de inventariante.

De acordo com o G1 Santos, a decisão foi confirmada pelos advogadas das duas partes na quinta-feira, 9, e o pedido será avaliado pela Justiça. Edinho teve o primeiro pedido negado, já que a viúva é a primeira na ordem de nomeação legal.

A juíza que negou o pedido dele, coincidentemente foi a mesma que o condenou a 33 anos de prisão, 11 anos atrás, por lavagem de dinheiro. Além disso, ela também não permitiu que o processo do inventário fosse feito em segredo de Justiça. O pedido teria sido feito também por Edinho, alegando que a notoriedade do pai, visando preservar a identidade dos herdeiros.

Ainda de acordo com o portal, no testamento deixado por Pelé, o ex-jogador manifestou o desejo de deixar 30% da herança para sua companheira. Porém Márcia não teria direito à partilha de bens caso o marido, ainda em vida, não tivesse indicado o interesse em deixar parte dos bens para a mulher. Pelé e Márcia se casaram em 2016.

Viúva de Pelé revela como ele enfrentava o tratamento contra o câncer

Viúva do ex-jogador de futebol Pelé, Márcia Aoki ficou muito emocionada em uma entrevista no programa Fantástico, da Globo, ela relembrou memórias com o rei do futebol em seus últimos anos de vida.

“É muito difícil para eu falar sobre isso. Ele estava melhorando, eu estava fazendo a programação para a gente passar o Natal em casa”

Em outro momento da entrevista, ela contou sobre como Pelé enxergava o tratamento contra o câncer no intestino: “Eu não acredito que ele via como um tratamento. Acredito que ele via como um momento em que ele precisava enfrentar, como enfrentou várias crises.” contou Márcia.