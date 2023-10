Vitória Strada se emociona ao ver cartaz de sua peça em shopping: "Não sabia"

Prestes a estrear em nova peça, Vitória Strada se emociona ao encontrar cartaz do projeto em shopping no Rio de Janeiro

A atriz Vitória Strada está contando os dias para sua estreia na peça de teatro Abismo de Rosas. O espetáculo entrará em cartaz no dia 3 de novembro no Rio de Janeiro e contará com a estrela em seu elenco principal.

E nesta sexta-feira, 27, ao chegar para um ensaio no Shopping da Gávea, sede da peça, a artista se emocionou ao encontrar um cartaz da produção. Com lágrimas nos olhos, Vitória encarou sua enorme foto na parede do local e tentou segurar o choro, mas sem sucesso.

"Eu quando eu cheguei pra ensaiar e dei de cara com o cartaz enorme no Shopping da Gávea", escreveu a atriz no vídeo compartilhado nos stories de seu Instagram. "Ah, não chora!", disse uma amiga da morena, que prontamente lhe abraçou.

Debulhada em lágrimas e com um enorme sorriso no rosto, ela declarou: "Não sabia que ia estar aqui". Pega de surpresa, Vitória brincou sobre a sua estreia no espetáculo. "Agora não tem mais para onde fugir", disse.

Confira fotos do momento:

Foto: Reprodução / Instagram

Vitória Strada encerra seu contrato com a Globo

Em agosto, a atriz Vitória Stradadespediu-se da Rede Globo após anunciar que estava encerrando seu contrato com a emissora. A artista fez sua estreia na TV em 2017, mas foi dispensada do elenco fixo da empresa e passará a assinar por obra.

Ao se despedir do trabalho, ela se declarou para a emissora ao reunir cenas de seus projetos antigos. "A minha trajetória se mistura com a Globo. Foi onde tudo começou, onde aprendi sobre o meu ofício, onde fiz amigos cujas trocas profissionais e aprendizados me acompanharão por toda a minha vida. Também foi onde vocês começaram a me acompanhar e me acompanham até hoje", disse.

"O meu sentimento é de profunda gratidão e respeito. Tenho orgulho das protagonistas que vivi e das histórias que contei junto a emissora. Júlia, Cris, Kyra, Cleide e Maria Vitória tem um lugar muito importante no meu coração. A partir de agora o modelo de contrato muda, mas a relação segue firme e forte, pois sei que ainda temos muitas histórias para contar", finalizou.