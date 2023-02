Virginia tira foto ousada e Zé Felipe cobre pose sensual: 'Só queria uma foto'

Influenciadora posou para foto na piscina e seu marido, o cantor Zé Felipe, tampou a pose fazendo cara feia

Virginia Fonseca (23) aproveitou o dia de sol na última segunda-feira, 30, na piscina de sua mansão. A influenciadora digital tentou compartilhar uma foto com uma pose sensual, porém, foi barrada pelo marido, o cantor Zé Felipe (24), que entrou na frente e fez cara feia para a foto.

A empresária estava usando um biquíni com a estampa animal print, e decidiu posar com o bumbum empinado na beira da piscina. Na hora do clique, ela foi impedida pelo músico, que é pai de suas duas filhas Maria Alice, de um ano, e Maria Flor, de apenas três meses de vida.

"Eu só queria fazer uma foto na piscina", escreveu Fonseca na publicação, compartilhada em seu perfil oficial do Instagram. No registro, o artista aparece com a cara fechada para a câmera, na frente do corpo da esposa.

Nos comentários, fãs e internautas elogiaram o casal e se divertiram com a situação. "Tropa de quem deu o zoom", comentou um. "No ângulo que ele ficou, parece que ela tava sem nada", destacou outra. "Vou ficar na frente, vai que o governo me faz pagar mais um IPTU de tão grande", brincou uma terceira.

CONFIRA A FOTO DA INFLUENCIADORA DIGITAL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Recentemente, Fonseca se envolveu em uma polêmica nas redes sociais. No início desta semana, a influenciadora tornou-se viral após publicar um vídeo em seu canal no Youtube em que mostra a sua mais nova aquisição: um apartamento em Goiânia, que será a moradia de Hebert, funcionário da empresária e um de seus amigos próximos.

No relato ela contou que o amigo está se mudando para a cidade e que passará a morar sozinho, por isso, quis ajudá-lo neste momento delicado. Ela ainda explicou que comprou o imóvel em uma região específica, próximo a outro amigo, Tomtom, que também é seu stylist, para que todos estejam próximos e facilitem a rotina.