Virginia se revolta com críticas e defende base polêmica: “Pensa antes de falar”

Após lançar maquiagem polêmica, influenciadora Virginia Fonseca quebra o silêncio e abre o jogo sobre críticas

No último domingo, 19, Virginia Fonseca (23) usou as redes sociais para desabafar sobre as críticas que recebeu após o lançamento de uma maquiagem: a base que gerou polêmica por seu custo benefício. Revoltada com as opiniões negativas, a influenciadora defendeu o produto e rebateu os comentários negativos.

A base se tornou o assunto do momento na internet e muitos internautas criticaram a qualidade e o preço do produto, que foi divulgado pela blogueira como uma inovação no mercado nacional, o que explicaria os valores acima da média. Virginia decidiu quebrar o silêncio e se pronunciou sobre a polêmica.

"Vídeo incrível, mas nem é só por isso que estou repostando. Estou repostando porque estou realmente assustada com as pessoas que gostam da base, com medo de levar hate por simplesmente ter gostado da minha base", ela escreveu ao compartilhar uma resenha da maquiagem em seu stories.

Virginia também falou sobre a concorrência: “‘Ah, mas está assim porque você falou que a sua base é a melhor’ sobre isso, eu nem ia falar nada porque pra mim é muito óbvio que acho a minha melhor e essa é uma opinião minha. Você está no meu perfil, vendo minha opinião sobre e se não for para base ser a melhor pra mim, eu não lanço”, defendeu.

Por fim, a influenciadora esclareceu sua estratégia: “Não desmereci ninguém, mas não tem lógica eu aqui no meu perfil lançar minha base e falar que tem melhores no mercado. Por favor, gente! Para e pensa antes de falar”, Virginia perdeu a paciência e fez um apelo para os seguidores.

