Virginia Fonseca vai a suíte de luxo em maternidade para nascimento do bebê

Virginia Fonseca e Zé Felipe estão a espera de seu terceiro filho. Para que o nascimento seja repleto de conforto, o casal visitou uma suíte luxuosa

Recentente, o casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a gravidez do terceiro filho e o nascimento do novo bebê promete ser uma experiência luxuosa. O casal fez uma visita à maternidade São Luiz Star, que faz parte da Rede D'Or, localizada no bairro Vila Olímpia, em São Paulo, que oferece serviços no mesmo nível de hotéis 6 estrelas.

O principal objetivo da suíte visitada por Virgínia e Zé Felipe é oferecer conforto e privacidade tanto para a mãe do bebê quanto para o resto da família. Por isso, o ambiente é dividido em dois, com sala e antessala devidamente decoradas, e 60 metros quadrados.

A suíte do São Luiz Star também possui mesa de jantar com louças diferenciadas, poltronas, persianas automatizadas, Smart TV, frigobar, closet, 2 toaletes, espaço para guardar presentes e serviço de concierge, tudo incluso para os novos papais. As refeições ainda podem ser escolhidas por meio de um menu exclusivo.

Virginia Fonseca mostrou mais detalhes por meio de suas redes sociais. Confira:

A revelação da gravidez de Virginia Fonseca

O terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipefoi revelado através de uma foto de sua família reunida, em que o casal e suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, posaram com um teste positivo de gravidez. "Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra!!!! Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso", escreveu a famosa.

Nos comentários, o casal recebeu mensagens de felicitações. "Parabéns! Deus abençoe!!! Saúde, amém", disse a atriz e apresentadora Tata Werneck. "Que lindos!!! Parabéns, que Deus abençoe muito. Que venha com muita saúde", desejou a cantora e ex-BBB Gabi Martins."Ahhh Que lindeza! Felicidades! Que venha com saúde!", falou uma seguidora.