Virginia Fonseca usou modelo de brinco de bijuteria no Altas Horas; saiba valor

Virginia esteve no programa Altas Horas deste sábado, 26, ao lado do marido, o cantor Zé Felipe

A participação da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe no programa Altas Horas se tornou assunto após a exibição da atração na noite deste sábado, 26. Para além das críticas e elogios, internautas ficaram curiosos para saber mais sobre o look da mãe de Maria Alice e Maria Flor.

De acordo com uma página de fãs, os brincos que Virginia usou são da loja de bijuterias Bella Maria Vintage. O comércio, que possuí um perfil no Instagram com mais de 160 mil seguidores, afirmou que o modelo utilizado pela influenciadora se chama Carlota.

A peça escolhida pela esposa de Zé Felipe está disponível para compra por R$ 47,90. A peça tem 17 gramas de peso e 9,5 centímetros de comprimento. A bijuteria tem o formato pendente e possui uma aplicação de pedras multicoloridas, além de ser feito com metal liga de zinco.

Além do brinco, Virginia usou um vestido preto com bastante recortes e franjas, combinado com uma sandália prata que deixava os pés à mostra. Para o penteado, Virginia apostou em um rabo de cavalo deixando a franja solta.

Na web, a participação da influenciadora e seu marido no programa comandado por Serginho Groismann rendeu diversos comentários. "A Virginia parece uma intérprete de libras enquanto o Zé Felipe canta", brincou um internauta.

Além das dancinhas de Virginia Fonseca, outros momentos foram comentados. Comparações foram feitas quando ela falou sobre usar a internet para faturar e o ex-BB B Gil do Vigor disse sobre criar um canal no YouTube para ajudar estudantes.

A atriz Sheron Menezzes também deu o que falar ao sem querer "alfinetar" o casal e a nova geração de dancinhas no TikTok. A protagonista da novela Vai Na Fé deixou escapar uma comparação com o grupo É o Tchan.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO MOSTRANDO OS BRINCOS DE VIRGINIA: