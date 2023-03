Virginia Fonseca toma decisão séria e anuncia aos fãs

Influenciadora Virginia Fonseca fez promessa com Deus e revelou aos seguidores

A influenciadora Virginia Fonseca revelou que irá fazer um propósito com os fãs e que isso afetaria diretamente sua profissão de criadora de conteúdo.

Ela afirmou que voltava de uma viagem para o exterior quando pensou em fazer a aliança com Deus, o que muitos chamam de "promessa". A mulher de Zé Felipe explicou que muitos "cortam" algum alimento que gostam muito para mostrar seu sacrifício e obter algo que deseja, no entanto, isso para ela não seria tão difícil.

A loira, então, contou o que irá fazer: “Vou tirar um dia sem encostar no celular, não vou responder mensagens, ligação, não vou ver nada, nem televisão. Vou ficar totalmente off de tudo, é uma coisa impossível até na minha cabeça, eu sou uma pessoa muito ligada, então vai ser realmente um sacrifício”.

"Toda semana eu irei tirar um dia onde não irei mexer no celular e nem assistir a TV! Vou me desconectar do mundo, para me conectar com Deus!", contou, afirmando que o dia escolhido para se desconectar do mundo será às sextas-feiras.

"Espero que entendam! Sempre quis fazer, sempre admirei quem faz, mas nunca tive coragem. Mas agora senti a necessidade, vejo isso no meu coração e me sinto pronta! Deus é tudo pra mim, então não preciso ter medo. Ele é minha fortaleza", afirmou, sendo que nesta sexta-feira, 24, ela já está sumida das redes.

A promessa é feita logo após a enxurrada de críticas que a linha de maquiagem lançada por ela recebeu do público.

Veja último post de Virginia: