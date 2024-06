Gretchen lembra que filha trabalhou entregando sushi aos 16 anos

Depois que Marcello Antony contou que seus três filhos estão trabalhando, Gretchen revelou que sua filha também começou a trabalhar jovem

Depois que o ator Marcello Antony compartilhou que seus três filhos estão trabalhando em Portugal, em cargos como faxineiro, auxiliar de cozinha e passeador de cães, Gretchen revelou que sua filha, Giulia Miranda, de 21 anos, também começou a trabalhar jovem, aos 16 anos.

"Minha filha entregava sushi desde os 16. Hoje ela trabalha como hostess num restaurante e acho todo trabalho digno. Hoje ela tem 21 e está com a vidinha dela organizada na França", disse a artista. A jovem, que nasceu em Pernambuco, vive desde 2017 em Mônaco, no Sul da França.

Gretchen fala da filha (Reprodução/Instagram)

Giulia Miranda compartilha momentos com a mãe. Veja:

Marcello Antony revela quanto os filhos ganham em Portugal

Morando em Portugal com a família, o ator Marcello Antony se tornou corretor de imóveis de luxo. Em recente entrevista, ele contou que seus filhos também estão trabalhando por lá. O mais velho, Francisco, de 21 anos, filho do ator com a atriz Mônica Torres, atua como auxiliar de cozinha. Já Lucas, de 23 anos, e Louis, de 19, ambos enteados, ganham dinheiro com faxina e passeios com cães.

"O Francisco trabalha como auxiliar de cozinha de um restaurante em Lisboa. Ele ganha 850 euros, que é um salário mínimo aqui. Eu ajudo ele com o aluguel, e com esse dinheiro que ele ganha, ele paga as contas de água, luz, gás, e sobra um dinheiro para ele viver", disse Marcello, em entrevista ao canal de Leda Nagle, no YouTube.

"O Lucas, meu enteado e filho, faz faxina em casas de americanos. Ganha 80 euros por faxina, o que dá uns R$ 480. O Louis, meu outro enteado, passeia com cachorros de gringos. Ganha 40 euros", detalhou o ator, que disse que opinou: "São coisas que eles não fariam no Brasil. Francisco nunca seria auxiliar de cozinha no Brasil. A mentalidade aqui na Europa é outra. Isso cria uma casca neles".