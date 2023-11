Virginia Fonseca se presenteia com relógio de quase R$100 mil; confira

Virginia Fonseca mostrou novo acessório nas redes sociais

Virgínia Fonseca usou as redes sociais nesta segunda-feira, 13, para mostrar seu nova aquisição : um relógio grifado de quase 100 mil reais! "Me dei de presente que estou namorando tem tempo", declarou a empresária ao exibir o peça da Cartier entre outras joias em seu Instagram.

A nova aquisição da esposa de Zé Felipe é o Panthère de Cartier, joia que contém quartzo, ouro rosa, aço e diamantes. O preço no site oficial da marca é de R$ 94.500,00. E este não é o primeiro 'presente' da grife adquirida por Virginia.

Em julho deste ano, a influencer preseteou o sogro, Leonardo, com uma pulseira da mesma marca, avaliada em R$ 68,5 mil. O item foi entregue no aniversário do cantor junto a um relógio Rolex, vendido a R$ 83,4 mil na loja oficial.

Virginia Fonseca homenageia sua sogra, Poliana Rocha

Nesta segunda-feira, 13, Poliana Rocha, esposa de Leonardo, completa 47 anos de vida. E nesta data especial, a influenciadora digital ganhou uma homenagem especial de sua nora, Virginia Fonseca, esposa de seu filho Zé Felipe.

"Hoje é o dia da minha sogra que amo muitoooo!!!!! Que Deus abençoe sua vida sempre Poli, lhe dê muita saúde, paz, amor e sabedoria. Todos falam que nos parecemos, às vezes até nos confundem e é uma honra pra mim ser parecida com você", disse a influenciadora, que também reconheceu a semelhança entre as duas.

Virginia Fonseca presenteia Poliana Rocha com item de R$ 30 mil

A influenciadora já deu seu presente para a mãe de Zé Felipe. Nos últimos dias, antes da loira viajar com Leonardo para shows, ela recebeu o mimo milionário da nora.

Em seus stories, a empresária postou uma selfie com o presente no colo e chamou a atenção com o acessório por ser um item de grife. Segurando a bolsa da Chanel, de estilo sacola, Poliana Rocha apareceu bem contente com o presente.

"Cheia de estilo com o presente que a nora me deu", falou a esposa do sertanejo ao exibir o acessório que custa cerca de 5,8 mil euros, o que dá em torno de R$ 30 mil.