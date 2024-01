Virginia Fonseca se aconchega na cama com Zé Felipe e filhas: "Tudo pra mim"

Aproveitando uma deliciosa manhã de domingo, Virginia Fonseca se aconchega na cama com Zé Felipe e suas filhas, Maria Alice e Maria Flor; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que sabe aproveitar seu tempo em família. Neste domingo, 14, a empresária aproveitou o dia de descanso para curtir com seu marido, o cantor Zé Felipe, e as filhas do casal, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira compartilhou um clique da família reunida na cama. No clique, o filho de Leonardo apareceu debaixo do cobertor, logo após acordar. Ele foi acordado por suas herdeiras e suas mulheres, que já estavam prontas para curtir o dia.

Na legenda da publicação, Virginia celebrou a união do quarteto com muito amor. "BOM DIA ALEGRIA!!! Domingou acordando o papai pela segunda vez. Que Deus abençoe nosso dia", escreveu ela, que recebeu elogios de seus seguidores.

"Família linda. As meninas estão cada vez mais maravilhosas", declarou um fã. "Que bom dia mais gostoso!!!", comemorou outro. "Tudo pra mim! Amo vocês", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca eleva temperatura com foto ousada de toalha

No último dia 11, Virginia Fonseca chocou seus seguidores nas redes sociais com novas fotos ousadas. A influenciadora digital deixou todos surpresos ao publicar alguns cliques de um ensaio fotográfico super ousado.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira surgiu apenas de toalha e esbanjou sua beleza nos registros. Virginia exibiu seu pernão e ainda exibiu sua tatuagem escondida no quadril. No rosto, ela apostou em uma maquiagem poderosa e fez carão para a câmera do fotógrafo Rafael Manson.

Na legenda da publicação, a famosa mostrou o quanto gostou de seu ensaio fotográfico. "Primeira campanha de 2024. Ideia de foto do Rafa e eu amei!! Que Deus abençoe nosso ano e que 2024 nos traga muitooo trabalhooooo", escreveu a influencer.