Virginia Fonseca posta foto com Maria Alice e questiona semelhança: "Sim ou com certeza?"

A influenciadora digital Virginia Fonseca quis saber o opinião dos seguidores sobre a semelhança com a filha mais velha

Virginia Fonsecaencantou os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 28, ao compartilhar uma foto com a filha mais velha, Maria Alice, de dois anos, fruto de seu casamento com Zé Felipe. Os dois também são pais de Maria Flor, de oito meses.

No clique publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital aparece sentada em uma cadeira, dando um beijo na bochecha da primogênita, que está em seu colo, e aproveitou para ressaltar a semelhança entre as duas. "Mini Virginia, sim ou com certeza?!", escreveu a loira, querendo saber a opinião de seus seguidores.

Alguns internautas concordaram, mas teve quem discordou. "Com certeza!", disse uma seguidora. "Claramente", afirmou outra. "A cara do Zé", comentou uma fã. "Mini Vi e Flor é mini Zé", opinou mais uma. "Não consigo achar que Maria Alice é mini você. A cara do Zé Felipe", falou uma admiradora.

Mais cedo, Virginia contou que alguns familiares se animaram com uma suposta gravidez após circularem especulações na web, e ela decidiu esclarecer os boatos. "Gente, o que vocês tão fazendo que as pessoas que convivem comigo estão começando a acreditar que eu estou grávida? O povo tá duvidando. Quando eu viajei o Tomtom falou assim: 'tenho certeza que você vai anunciar a terceira gravidez'", a influenciadora caiu na risada e negou as especulações.

Confira a foto de Virginia com a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia e Zé trocam declarações na web

Nesta última terça-feira, 27, Virginia Fonseca e Zé Felipe usaram as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Os dois completaram três anos juntos, e fizeram questão de comemorar trocando declarações apaixonadas.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma foto em que aparece beijando o marido e falou sobre a linda família que os dois construíram juntos. Eles, vale lembrar, são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de oito meses.

"Hoje estamos completando 3 anos juntos!!! Deus nos uniu e nos honrou com uma família linda e abençoada. Obrigada por tudo, amo amar você, Zé Felipe. 3 anos de uma vida toda se Deus quiser", declarou ela na legenda.

Já Zé postou uma foto em que aparece tomado sol ao lado da mulher e demonstrou todo seu amor por ela. "3 anos de uma vida inteira ao seu lado. Eu te amo cada dia mais, meu amor!!! Obrigado por nossa família e por tudo", disse o artista.