Virginia Fonseca esclarece boatos de gravidez após viagem romântica: “Acreditando”

Esposa de Zé Felipe, Virginia Fonseca quebra o silêncio sobre terceira gravidez após ser questionada por familiares

Parece que as famílias de Zé Felipe e Virginia Fonseca estão na expectativa para a chegada do terceiro filho do casal! Nesta quarta-feira, 28, a influenciadora digital contou que alguns familiares se animaram com uma suposta gravidez após circularem especulações na web. Indignada, a loira esclareceu os boatos em seu stories do Instagram.

O assunto surgiu quando uma amiga próxima da influenciadora mostrou uma fake news sobre a terceira gravidez na tela de seu celular: "Zé Felipe e Virginia surpreendem em nova foto: '3º filho tá vindo'", dizia uma matéria. A loira ficou espantada com a notícia: "Gente, a Ema estava acreditando que eu estava grávida”, ela disparou.

“Gente, o que vocês tão fazendo que as pessoas que convivem comigo estão começando a acreditar que eu estou grávida? O povo tá duvidando. Quando eu viajei o Tomtom falou assim: ‘tenho certeza que você vai anunciar a terceira gravidez. Eu falei ‘Amigo!”, a influenciadora caiu na risada e negou as especulações.

Ema contou que ficou surpresa com a notícia, mas pensou que Virginia e Zé Felipe tivessem engravidado do terceiro filho durante uma viagem romântica em uma ilha isolada, na comemoração do dia dos namorados. A loira ficou chocada com a informação: “Gente, o que ta acontecendo?”, ela perguntou.

Virginia Fonseca cai na risada com notícia sobre terceira gravidez - Reprodução/Instagram

Para finalizar a sequência, Virginia espantou os boatos ao exibir sua barriga trincada com um biquíni fininho, após realizar um procedimento estético com o equipamento de radiofrequência, que não é indicado para gestantes: “Eita, chocada”, disse a mãe das pequenas Maria Alice e Maria Flor, ao exibir o corpão sarado.

Virginia Fonseca exibe abdomen trincado - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoram três anos de relacionamento:

Embora não estejam celebrando a gestação do terceiro filho, Virginia e Zé Felipe comemoram o terceiro ano de relacionamento na última terça-feira, 27. Pelas redes sociais, o casal apaixonado trocou declarações de amor com fotos inéditas no maior clima de romance.