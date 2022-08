Virginia Fonseca leva a filha Maria Alice para se despedir do pai Zé Felipe antes de viagem

ENCONTRO COM O PAPAI!

O cantor Zé Felipe se encontrou com a filha Maria Alice e a esposa Virginia Fonseca antes de seguir viagem para show

Nesta sexta-feira, 19, Zé Felipe (24) se reuniu com a sua família antes de seguir viagem para um show em Minas Gerais.

Em seu Instagram, Virginia Fonseca (23) anunciou que ia com a filha Maria Alice (1) se encontrar com o marido em Goiás enquanto o avião do cantor parava para abastecer antes de seguir viagem.

Quem também se encontrou com Virginia e Maria Alice na parada foi o pai de Zé Felipe, o cantor Leonardo.

Após o avião decolar, Zé Felipe agradeceu a esposa pelo encontro. “Amor, obrigado por vir me ver. Você fez meu dia 10 vezes mais feliz, vocês são o amor da minha vida”, escreveu o cantor em uma mensagem para a amada.

Desconforto!

Nesta ultima quinta-feira, Virginia desabafou sobre dores no estômago que estava sentindo devido a sua segunda gestação, da filha que se chamará Maria Flor.

A influenciadora comentou que passou a madrugada acordada devido às dores, e que não havia sentido isso na primeira gravidez.